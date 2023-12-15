افتتاح الجونة السينمائي الدورة السادسة يثير الجدل.. نقاد: موقف حميدة شخصي وتكريم مروان حامد مستحق

أثارت بعض اللقطات بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدورة السادسة الذي يرأسه المهندس نجيب ساويرس وشقيقه سميح ساويرس رجل الأعمال الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم ، وذلك بسبب بعض الأمور التي حدثت في الحفل .

حيث يحمل المهرجان هذا العام شعار ” سينما من أجل الانسانية ” وتم عرض فيلم وثائقي تضمن العديد من الأعمال السينمائية التي تطرقت للقضية الفلسطينية واحتلال الدول الكبرى للشعوب المستضعفة وهو القسم الخاص الذي كشفت عنه إدارة المهرجان هذا العام بعنوان “نافذة على فلسطين” بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني.

كما رفض الفنان القدير محمود حميدة أن يقف الحضور دقيقة حداد على روح شهداء فلسطين قائلا: “مكتوب في الورق أن أطلب منكم الوقوف دقيقة حداد، ولكن أنا مش هطلب ده لأن الحداد كما نعبر به عن الحزن فهو دافع عن النسيان وأنا لا أريد أن أنسى ولا أريد أن تنسوا”.

أيضا تم تكريم المخرج مروان حامد بجائزة الإنجاز الإبداعي عن مشواره السينمائي ونجاحاته الكبيرة فيها بدء من فيلم “عمارة يعقوبيان” مرورا بأفلام سينمائية كثيرة، وسلمته التكريم النجمة يسرا ، وتحدث عن دعم النجم القدير عادل امام له في فيلم “عمارة يعقوبيان” وكذلك النجم الراحل نور الشريف.

كذلك شهد الحفل تذكر الفنان القدير أشرف عبد الغفور الذي رحل عن دنيانا مؤخرا ، برغم أن المهرجان سينمائيا بدرجة كبيرة ، حينما ظهر دكتور مختار يونس أستاذ الإخراج في المعهد العالي للسينما لتقديم فقرة ضمن فعاليات حفل الافتتاح قائلا ” قائلا: “من أيام فقدنا أخ وصديق وفنان كبير “وخريج أول دفعة للمعهد العالي للسينما حبيبي وأخويا الفنان العظيم أشرف عبد الغفور”.

فايزة هنداوي: شعار المهرجان مناسبا للمرحلة وموقف حميدة شخصي ومن حقه

أعربت الناقدة فايزة هنداوي عن كون موقف الفنان القدير محمود حميدة شخصي ومن حقه ، وهو لم يرفض الوقوف دقيقة حداد لعدم احترامه للأحداث السياسية بفلسطين وانما لأنه يشعر أن ذلك سيشعر الجميع أن القضية ستنسى وذلك لن يحدث ، مثل الأشخاص الذين يرفضون تلقي عزاء موتاهم الا بعد أخذ الثأر لهم ، بالإضافة لوقوف المهرجان دقيقة حداد أيضا موقفا جيدا بسبب الأحداث السياسية في غزة .

أضافت في حديثها ل” المال” أن مروان حامد برغم أنه شاب صغير في السن ، إلا أنه في الحقيقة حقق إنجازات كبيرة في السينما في فترة قصيرة بالعديد من الأفلام على المستوى التقني كانت مميزة للغاية وعلى المستوى الجماهيري حققت ايرادات جيدة ، لذلك يعتبر من أهم المخرجين السينمائيين في الجيل الجديد ، لأنه قدم مسيرة سينمائية تستحق الاحترام والتكريم .

وفيما يتعلق بشعار المهرجان ” سينما من أجل الانسانية ” قالت : هو مناسب للمرحلة التي نعيشها لأن المهرجان توقف العام الماضي وتأجل هذا العام بسبب حرب غزة ، وذلك وضع القائمين عليه في مأزق شديد ، وكانوا يريدون اقامته للحفاظ على سمعته الدولية بعد الاتفاق على اقامته هذا العام منذ فترة ، وفي نفس الوقت هناك شعب يتم ابادته في فلسطين ولا نملك سوى التضامن معنويا معه ، فكان الحل من القائمين على المهرجان أن يكون شعاره ” سينما من أجل الانسانية ” وأن يكون هناك قسم خاص بالمهرجان لعرض الأفلام الفلسطينية ، بالإضافة لعدم وجود الأزياء الملفتة بحفل الافتتاح كان ذلك أمرا محترما جدا وفق” هنداوي ” .

وتابعت قائلة أن تذكر الفنان القدير أشرف عبد الغفور كان رائعا ، حتى لو لم يكن أثرى السينما ومهرجان الجونة سينمائيا بشكل خاص، لكن ليس هناك أزمة في تذكر قيمته الفنية فالفنون لا تتعارض أبدا معا سواء السينما أو التلفزيون والمسرح.

أحمد سعد الدين: مروان حامد اكتسب خبرات كثيرة في 20 عاما قدم فيهم الكثير من الأفلام السينمائية

علق الناقد الفني أحمد سعد الدين أن ما فعله محمود حميدة يمثل وجهة نظر خاصة به فقط ، لكن المتعارف عليه في أي مهرجان سينمائي أن يتم الوقوف دقيقة حداد على روح الشهداء والموتى أيضا .

أضاف أن مروان حامد اكتسب خبرات كثيرة في 20 عاما قدم فيهم الكثير من الأفلام السينمائية لها أهمية كبيرة ويستحق هذا التكريم ، وترك بصمات كثيرة بعمله مع كبار النجوم مثل عادل امام وغيرهم وهي فرص جيدة لم يحصل عليها مخرجين كثيرين في جيله واستطاع أن يسبقهم وأفلامه حتى الآن التي يقدمها جيدة .

كما ان تذكر القضية الفلسطينية وشعار سينما من أجل الانسانية مميزا في هذه الدورة ، حيث أن القوى الناعمة هي التي تورث الأجيال الأخرى القضية الفلسطينية ، لذلك هي خطوة جيدة في مهرجان الجونة السينمائي هذه الدورة وفق” سعد الدين”.

واستطرد أن أشرف عبد الغفور برغم أنه يعتبر ممثلا كبيرا في الدراما التليفزيونية ، الا أن بدايته الفنية كانت في السينما وقدم حوالي 24 فيلما سينمائيا منذ فترة الستينيات حتى بداية الثمانينات ومن أهمهم فيلم ” الرسالة” ، حتى لو لم يكون بارزا في السينما المصرية السنين الأخيرة قبل رحيله ، لذلك ذكره في مهرجان سينمائي مثل الجونة من حقه ذلك بعد رحيله عن حياتنا كفنان كبير .

محمود قاسم: ينقص مهرجان الجونة السينمائي وجود الأفلام السينمائية المصرية

وأوضح الناقد الفني محمود قاسم أن موقف الفنان القدير محمود حميدة يعتبر شخصيا وخاصا به ، ويقصد أن فلسطين بلد المناضلة والمقاومة ، لكن الحقيقة أن القائمين على المهرجان شعروا أنه بسبب أحداث غزة ستفوتهم فرصة اقامته هذا العام مثل السنة الماضية ، خاصة أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي بجدة خطف الأضواء مؤخرا بالدورة الثالثة ، لذلك قررت ادارة مهرجان الجونة سرعة اللحاق بالأمر واقامة المهرجان حتى لو بمستوى ضعيف .

ونوه أن الفنان الراحل أشرف عبد الغفور لم يعمل في السينما منذ 50 عاما في حياته، لذلك من الواجب على النقابات الفنية أن تتذكره وليس مهرجانات السينما .

استطرد قائلا إنه ينقص مهرجان الجونة السينمائي وجود الأفلام السينمائية المصرية مثلما يحدث في المهرجانات الدولية بأوروبا تتواجد فيها الأفلام الخاصة بالدولة التي تقيم المهرجان .

حيث إن شعار سينما من أجل الإنسانية جيدا، لكن أين الأفلام المصرية المشاركة في الدورة السادسة لمهرجان الجونة، بجانب الأفلام الفلسطينية وفق “قاسم”.