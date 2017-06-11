افتتاح الجناح المصري بمعرض إكسبو أستانة

أحمد طه: عرض الفرص الاستثمارية والصناعية ومقومات مصر في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة محمد ريحان وسط اهتمام دولي كبير، شهد الجناح المصري المشارك بفعاليات إكسبو أستانة 2017 إقبالا كبيرا من زوار المعرض، حيث استقبل الجناح المصري خلال اليوم الأول أكثر من 4500 زائر من مختلف

أحمد طه: عرض الفرص الاستثمارية والصناعية ومقومات مصر في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة





محمد ريحان



وسط اهتمام دولي كبير، شهد الجناح المصري المشارك بفعاليات إكسبو أستانة 2017 إقبالا كبيرا من زوار المعرض، حيث استقبل الجناح المصري خلال اليوم الأول أكثر من 4500 زائر من مختلف الجنسيات والذي يعد من أكثر الأجنحة استقبالًا للزائرين في هذا المعرض كما يعد من أكبر أعداد الزائرين على مستوى الأجنحة المصرية خلال المشاركات السابقة.

وقال المهندس أحمد طه المفوض العام على المشاركة المصرية بإكسبو أستانة والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة إنه تم افتتاح الجناح المصري بحضور هيثم كامل سفير مصر بدولة كازاخستان وهشام الدميري رئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحة ورئيس المكتب التجاري المصري بكازاخستان.

ولفت إلى أن الجناح تم تنظيمه تحت شعار” أرض الفرص” حيث يعكس المقومات المصرية في مختلف المجالات من خلال عرض مقومات مصر في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وتعزيز مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة لمصر وعرض الثروات الطبيعية وخارطة الطريق لزيادة الاعتماد على هذه المصادر مستقبلًا بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية والصناعية والتعرف على خطط التنمية المستقبلية.



وأشار إلى أن الجناح المصرى يستهدف إبراز الجوانب الحضارية والتاريخية والطبيعية والصناعية لمصر وتأثيرها على العالم من كافة المحاور بالإضافة إلى استخدام أدوات عرض تفاعلية من أجل إعطاء الزوار تجربة حية لتنتهي رحلة الجناح المصري ببازار لعرض المنتجات الحرفية والتراثية المصرية ولتقديم الهدايا التذكارية.

ولفت طه إلى أهمية المشاركة في هذا المحفل الدولي للتعريف بإمكانيات مصر في مختلف المجالات ونقل المعرفة والتكنولوجيا وكيفية الاستفادة من تجارب وخبرات الدول الأخري المشاركة بالمعرض إضافة إلى زيادة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروآسيوي وتشجيع فرص الإنتاج الصناعي المشترك وجذب استثمارات من دول الاتحاد الأوروآسيوي والدول المحيطة في مختلف المجالات بالإضافة إلى تشجيع السياحة من هذه الدول إلى كافة المقاصد السياحية بمصر.

من جانبه، أكد هيثم كامل – السفير المصري بكازاخستان على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وكازاخستان في ظل العلاقات الثنائية القوية بين البلدين في مختلف المجالات،مشيرا إلى أنه يجرى حاليا الإعداد لعقد منتدي اقتصادي بين الشركات المصرية مع نظيراتها الكازاخية بمشاركة وزير التجارة والصناعة الشهر المقبل بالإضافة إلى أنه يجرى دراسة إمكانية تخصيص قطعة أرض بدولة كازاخستان لإنشاء معرض دائم للمنتجات والسلع المصرية بالعاصمة أستانة ليتيح للسوق الكازاخي التعرف بشكل مستمر على المنتجات المصرية بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين الدولتين. وذلك بالتعاون بين مركز تحديث الصناعة وجهاز التمثيل التجاري.

وأشاد كامل بالمجهودات المبذولة من قبل وزارة التجارة والصناعة ممثلة في مركز تحديث الصناعة تحقيق مشاركة مصرية فعالة ومتميزة في معرض أكسبو أستانة 2017.

يذكر أن معرض إكسبو أستانة يعقد خلال الفترة من 10 يونيو الجارى وحتى 10 سبتمبر المقبل بدولة كازاخستان تحت شعار” طاقة المستقبل” وافتتحه نور سلطان نذارباييف رئيس جمهورية كازاخستان وبحضور الرئيس الروسي فلادمير بوتين والملك فيليب الثالث ملك إسبانيا وعدد من قادة ورؤساء الدول بمشاركة أكثر من 115 دولة بالإضافة إلى 32 منظمة دولية.