افتتاح الجناح المصرى بمعرض بودابست للسياحة

المغربى :138% زيادة فى تدفقات السياحة المجرية للقاهرة العام الماضىسمر السيد:قالت وزارة الخارجية فى بيان صحفى أن السفير محمود المغربي سفير مصر لدى المجر شارك في افتتاح الجناح المصري بمعرض بودابست الدولي للسياحة والذى بدأ يوم الأول من مارس الجاري ويستمر حتى اليوم 4 مارس، وقد افتتح المعرض نائب عمد

المغربى :138% زيادة فى تدفقات السياحة المجرية للقاهرة العام الماضى





سمر السيد:

قالت وزارة الخارجية فى بيان صحفى أن السفير محمود المغربي سفير مصر لدى المجر شارك في افتتاح الجناح المصري بمعرض بودابست الدولي للسياحة والذى بدأ يوم الأول من مارس الجاري ويستمر حتى اليوم 4 مارس، وقد افتتح المعرض نائب عمدة بودابست وعمدة مدينة هيفيز السياحية التي ترتبط باتفاق توأمة مع مدينة شرم الشيخ.

أشار السفير المصري فى البيان إلى أن المعرض يعد الأهم في شرق أوروبا من حيث التسويق السياحي وعقد الصفقات الخاصة بجذب السائحين، إذ يشارك في الدورة التدريبية الحالية للمعرض حوالي 280 عارضا من 23 دولة، الأمر الذى يمكّن الشركات المصرية المشاركة من تسويق منتجها السياحي والترويج للمقاصد السياحية للسائح المجري من خلال عروض مشجعة طوال العام.

في ذات السياق، أشاد السفير محمود المغربي بما تحقق من طفرة في أعداد السائحين المجريين إلى مصر بمعدل زيادة 138% عام 2017 مقارنة بسابقه، وهو ما يجعل العام الجاري عاماً مبشرا لمزيد من جذب السياحة المجرية، خاصة وأن المواطن المجري شغوف بالحضارة والتاريخ المصريين. وأضاف سفير مصر لدي المجر أن السائح المجري يحرص علي الاستفادة مما تتيحه مصر من تنوع في المنتج السياحى من خلال السياحة الثقافية أو السياحة الترفيهية، وما تقدمه السياحة في مصر من مزايا تنافسية مقارنةً بوجهات أخرى في المنطقة.