افتتاح أول وحدة طب أسنان متكاملة بمستشفى أطفال مطروح

معتز محمودأكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، أنه استمرارا للارتقاء بالخدمات الصحية للمواطنين لتقديم خدمة متميزة لأهالى المحافظة تم افتتاح أول وحدة متكاملة لعلاج الأسنان بمستشفى الأطفال بمطروح لتقديم خدمة طبية للأطفال فى هذا التخصص صرح بذلك الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح.وأضاف وكيل وزا

معتز محمود

أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، أنه استمرارا للارتقاء بالخدمات الصحية للمواطنين لتقديم خدمة متميزة لأهالى المحافظة تم افتتاح أول وحدة متكاملة لعلاج الأسنان بمستشفى الأطفال بمطروح لتقديم خدمة طبية للأطفال فى هذا التخصص صرح بذلك الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح انه بناء على توجيهات محافظ مطروح برفع العبء عن أبناء مطروح وتوفير خدمات علاجية متميزة لهم تيسيرا على المواطنين تم افتتاح وحدة لعلاج الاسنان بمستشفى الأطفال بمطروح والتى تهدُف الى تقديم خدمات علاجية وتجميلية متميزة على مستوى طب الأسنان والوجه والفكين عند أطفالنا الصغار وفق أحدث الطرق العلاجية.

واوضح أن العيادة تتبع أسلوب عمل تعاوني تشاوري تكاملي من خلال فريق من أطباء الفم والأسنان المدربين والمؤهلين للتعامل مع أطفالنا وليستفيد كل طفل مريض من خبرة ومهارة أكثر من طبيب بدءاً من استقبال الطفل ودراسة حالته وحتى نهاية المعالجة فى عيادة تخصصية مجهزة بشكل كامل وحديث تغطى كل الاحتياجات العلاجية والوظيفية التجميلية بشكل أفضل لجميع أطفال مطروح.

وأكد محافظ مطروح استمرار الدعم المطلق لقطاع الصحة لخدمة أهالى المحافظة حيث تم دعم مستشفيات مطروح من خارج صندوق الموازنة بمبلغ 53 مليون جنيه وتزويدها باحدث الأجهزة الطبية العينية، بالاضافة الى التعاقد مع كبار الاطباء فى مختلف التخصصات لاجراء العمليات الجراحية الدقيقة تيسيرا على المرضى بالمحافظة بدلا من تكبد مشقة وتكاليف السفر للمحافظات الاخرى.



واضاف أنه ما يتم حالياً من تطوير شامل لجميع مستشفيات مطروح لتواكب الطفرة التنموية التي تتم على أرض المحافظة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وما يوليه من اهتمام ومتابعة مستمرة لكل المشروعات من أجل تحقيق أقصى استفادة للمواطنين والأجيال القادمة.