افتتاح أول ميناء جاف لتخزين المراكب فى «العلمين الجديدة»

قال المهندس مجدى غالى رئيس مجلس إدارة شركة «نيوتكس»، إن شركته أوشكت على الانتهاء من الأعمال الإنشائية لأول ميناء جاف لتخزين المراكب السياحية الصغيرة بمدينة العلمين الجديدة ، مشيرًا إلى أنه من المقرر افتتاح المشروع رسميًا مطلع أكتوبر المقبل.

وأضاف غالى لـ«المال»، أن إجمالى مساحة المشروع 3 آلاف متر مربع، تم تقسيمها على 3 مراحل: الأولى التى سيتم افتتاحها فى أكتوبر بتكلفة 15 مليون جنيه، ويستهدف استلام العائمات من مكان رسوها والعربات من مكان انتظارها بأى قرية بالساحل الشمالى وتخزينها خلال موسم الشتاء، وتسليمها لأصحابها مع بداية فصل الصيف من كل عام.

وأوضح أن المرحلة الأولى والتى أقيمت على ألف متر ستستوعب نحو 50 عائمة سنويا من اللنشات والچيت سكى وعربات الجولف أو البيتش باجى، لافتا إلى أنه يتم حاليا استقبال طلبات الحجز لبدء تخزين العائمات بنهاية موسم الصيف الحالى.

وأشار غالى إلى أنه مستهدف تحقيق عوائد فى العام الأول بقيمة 3 ملايين جنيه، وسترتفع بتشغيل المرحلة الثانية وتنويع الخدمات اللوجستية والصيانة التى سيتضمنها عليها المشروع، لافتا إلى أنه يعد الأول من نوعه فى منطقة العلمين الجديدة.

يشار إلى أن مدينة العلمين الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع، وتبلغ مساحتها نحو 48 ألف فدان، بعمق أكثر من 60 كيلو مترا جنوب الشريط الساحلى، كما أنه من المخطط للمدينة أن تستوعب أكثر من 3 ملايين نسمة، وتقع داخل الحدود الإدارية لمحافظة مرسى مطروح بطول 48 كيلو مترًا من الطريق الدولى «الإسكندرية ـ مطروح».