افتتاح أول ميدان لمصر بأمريكا اللاتينية محتضنا تمثال رمسيس الثاني

المال- خاص بتوجيه من وزير الخارجية سامح شكري، وبتعاون مثمر بين وزارات الخارجية والآثار والسياحة المصرية، افتتح يوم 14 أغسطس الجاري، ميدان مصر في العاصمة الاكوادورية كيتو، والذي يعد أول ميدان لمصر في قارة أمريكا اللاتينية، حيث يحتضن نموذجاً للتمثال…

المال- خاص

بتوجيه من وزير الخارجية سامح شكري، وبتعاون مثمر بين وزارات الخارجية والآثار والسياحة المصرية، افتتح يوم 14 أغسطس الجاري، ميدان مصر في العاصمة الاكوادورية كيتو، والذي يعد أول ميدان لمصر في قارة أمريكا اللاتينية، حيث يحتضن نموذجاً للتمثال الفرعوني رمسيس الثاني ونماذج مصغرة للأهرامات الثلاثة، والتي تم إدائهم من مصر لحكومة وشعب الأكوادور الصديق.

وصرح السفير عبد المنعم عمر عبد المنعم سفير جمهورية مصر العربية في الاكوادور، بأنه قام بتمثيل الجانب المصري خلال افتتاح الميدان، بحضور عدد من كبار المسئولين الأكوادوريين والسفراء الأجانب المعتمدين لدى الاكوادور.

وأوضح سفير مصر في الإكوادور أن تدشين الميدان يعكس عمق العلاقات المصرية الاكوادورية وامتدادها لسنوات الستينات، ويعد رمزاً للصداقة والتضامن بين شعبي البلدين، وكذا ما يمثله من تقدير عال من جانب حكومة وشعب الاكوادور لحضارة مصر وتاريخها.