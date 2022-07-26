افتتاح أول مصنع لإنتاج الأكسجين الطبي في بورسعيد سبتمبر المقبل

تخطط المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد للانتهاء من إنشاء مصنع الغازات والذي سينتج الأكسجين الطبي والذي يقام بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد على مساحة 10000 م٢، وافتتاحه خلال سبتمبر المقبل.

ويهدف المصنع الجديد لدعم القطاع الطبى والصناعى.

وأكد محافظ بورسعيد، اللواء عادل الغضبان أن مصنع إنتاج الغازات سيضخ إنتاجه من الأكسجين الطبي اللازم للمستشفيات والمراكز الطبية ودعم العديد من المشروعات الإنتاجية، كذلك الاستخدامات الصناعية بشركات المنتجات البترولية وصناعة الورق والمنسوجات وعدد من الصناعات الغذائية والدوائية.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أهمية هذه الصناعة التي تشهدها جنوب بورسعيد للمرة الاولى، ويضاف إلى ذلك، أهمية منتجات المصنع من غازات النيتروجين والأرجون اللازمين للعديد من العمليات الإنتاجية وخاصة فى الاستخدامات الصناعية بشركات المنتجات البترولية.

وأضاف المحافظ، أن بورسعيد تشهد لأول مرة هذا النوع من الصناعات، والتى تأتى ضمن الطفرة المحدثة بالمنطقة الصناعية ووجود كيانات عملاقة ساهمت فى تحقيق أعلى مستوى اقتصادى بالمنطقة،

مصنع إنتاج الأكسجين يدعم المنظومة الصحية

وأكد محافظ بورسعيد على تقديم كافة الدعم لإقامة المصنع على أعلى مستوى، لفتح مزيد من فرص العمل لأبناء بورسعيد .

وكان محافظ بورسعيد قد أجرى عدة جولات تفقدية لمتابعة مستجدات الأعمال الإنشائية بالمصنع، مؤكدا على ضرورة الإسراع في معدلات العمل لتشغيل المصنع فى أقرب وقت.