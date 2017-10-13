افتتاح أول مركز تدريب مهنى بالأسمرات فبراير المقبل

قابيل : يقدم خدماته التدريبية بالمجان لأبناء المنطقة ... ويستهدف إكساب الشباب المهارات الفنية لتلبية احتياجات سوق العمل تشغيل المركز بنظام التلمذة الصناعية اعتباراً من العام الدراسى 2019/2018 أحمد الغمازى : إدارته بنظام الشراكة مع القطاع الخاص .. ونستهدف صيانة الحاسبات والشبكات والأنظمة الكه

قابيل : يقدم خدماته التدريبية بالمجان لأبناء المنطقة … ويستهدف إكساب الشباب المهارات الفنية لتلبية احتياجات سوق العمل

تشغيل المركز بنظام التلمذة الصناعية اعتباراً من العام الدراسى 2019/2018

أحمد الغمازى : إدارته بنظام الشراكة مع القطاع الخاص .. ونستهدف صيانة الحاسبات والشبكات والأنظمة الكهربائية والتبريد والتكييف والأجهزة المنزلية وتصنيع الملابس الجاهزة

المال – خاص :

يفتتح المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة خلال شهر فبراير المقبل، أول مركز تدريب مهني لخدمة أبناء حى الأسمرات 2 والمناطق المحيطة بمنطقة المقطم بالقاهرة.

وقال الوزير إن إفتتاح هذا المركز يأتى فى إطار جهود الوزارة لتوفير فرص عمل أمام شباب المناطق والأحياء الجديدة ، من خلال إكسابهم المهارات التى تحتاجها سوق العمل بما يلبى احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية ، لافتاً إلى أن المركز سيقدم الخدمات التدريبية لأبناء الحى بالمجان ، كما سيتم تشغيل المركز بنظام التلمذة الصناعية المعادل لدبلوم المدارس الفنية بنظام السنوات الثلاث، وذلك اعتباراً من العام الدراسى المقبل 2018/2019.

وأوضح المهندس أحمد الغمازي، رئيس مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني، أن المصلحة قامت باستلام المركز المقام علي مساحة 1272 متر مربع بارتفاع 3 أدوار لتقديم الخدمات التدريبية لسكان منطقة المقطم لتعليم مهن وحرف تساعد الشباب في الحصول علي فرص عمل مناسبة.

وأشار إلى أنه سيتم إدارة المركز بنظام الشراكة مع القطاع الخاص وسيتم التركيز على عدد من المهن الأساسية، ومنها صيانة الحاسبات والشبكات والأنظمة الكهربائية وأجهزة التبريد والتكييف والأجهزة المنزلية وتصنيع الملابس الجاهزة والمنسوجات .