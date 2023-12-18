افتتاح أول غرفة مؤمنة مخصصة لضحايا العنف ضد المرأة بمحكمة شرق الإسكندرية

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم، برفقة المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة للأبنية المحاكم، والمستشارة أمل عمار مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان والمرأة والطفل نيابة عن المستشار عمر مروان وزير العدل، الغرفة المؤمنة المخصصة للمرأة ضحية العنف بمحكمة شرق الإسكندرية، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى محاكم الجمهورية، وقد تم تصميم الغرفة وفقًا لمعايير العدالة الناجزة العالمية، مما سيساهم بشكل كبير في الإرتقاء بمنظومة العدالة خلال الفترة القادمة.

وخلال الافتتاح، استمع المحافظ لشرح تفصيلي لآلية العمل داخل الغرفة وكيفية إدلاء الشاهدة بشهادتها بكل سهولة وأمان، حيث تم تجهيز الغرفة تقنيًا ومدها بأجهزة الاتصال الفنية اللازمة وفقًا لأفضل المعايير والمتطلبات الدولية المقررة لحماية حقوق المرأة ومناهضة العنف ضدها.

وأكد محافظ الإسكندرية أن افتتاح المنطقة المؤمنة للمرأة ضحية العنف داخل محكمة شرق الإسكندرية يعد مبادرة رائدة لحماية ضحايا العنف من السيدات والفتيات، لافتًا إلى أن المرأة المصرية في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حصلت على العديد من الامتيازات، ويأتي افتتاح هذه الغرفة اليوم ليكون بمثابة حصانة كاملة للحفاظ على حقوق الضحايا.

ويأتي افتتاح المنطقة المؤمنة للمرأة في إطار التعاون بين وزارة العدل ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

جاء ذلك بحضور؛ المستشار وفاء حرز مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي، والمستشار تامر الخطيب رئيس محكمة شرق الإسكندرية، والسيدة كرستينا ألبرتين الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال افريقيا، ولفيف من مستشاري وزارة العدل، وممثلين عن هيئة الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمات حقوق الإنسان.

جدير بالذكر أن المنطقة المؤمنة المُخصصة للمرأة ضحية العنف توفر مساحة مكانية آمنة حيث تظل الضحية طوال جلسة الاستماع بالمحكمة بعيدة عن أي تأثير سلبي نتيجة اتصالها المباشر بإجراءات المحاكمة أو ضغط من جانب الخصوم، وذلك لمنع أي مسببات للإيذاء أو الصدمة، كما تعمل المنطقة المؤمنة أيضاً على توفير المساحة الآمنة لشهود الإثبات لكفالة عدم تعرضهم لأي تهديد يقع عليهم.