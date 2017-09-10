افتتاح أول دبلومة مهنية للتأمين متناهى الصغر.. غدًا

الشاذلى جمعة ينظم معهد التأمين المصرى -غدًا- أول دبلومة مهنية متخصصة فى التأمين متناهى الصغر، بالتعاون مع وكالة اليابان للتعاون الدولى "الجايكا"، ومعهد الخدمات المالية التابع للهيئة الهامة للرقابة المالية. ويحاضر فى الدبلومة خبراء أجانب متخصصين فى التأمين على المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمت

الشاذلى جمعة

ينظم معهد التأمين المصرى -غدًا- أول دبلومة مهنية متخصصة فى التأمين متناهى الصغر، بالتعاون مع وكالة اليابان للتعاون الدولى “الجايكا”، ومعهد الخدمات المالية التابع للهيئة الهامة للرقابة المالية.

ويحاضر فى الدبلومة خبراء أجانب متخصصين فى التأمين على المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتقوم “الجايكا” بتمويل تلك الدبلومة دعماً منها لذلك النشاط فى سوق التأمين متناهى الصغر.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدرت ضوابط تنظم التأمين متناهي الصغر في مصر، والتي تتيح إمكان إصدار وتوزيع وثائقه إلكترونيًا، وحدد القرار فروع التأمين متناهي الصغر لتشمل تأمينات الأشخاص (الحياة) بجميع أنواعها، والحوادث الشخصية والتأمين الطبي طويل الأجل، وتشمل أيضاً تأمينات الممتلكات والمسؤوليات في جميع الفروع، عدا البترول والسيارات والطائرات والسفن (باستثناء مراكب الصيد) وأخطار النقل البرى والبحري والجوى.