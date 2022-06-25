افتتاح أول بنك مصري في جنوب السودان الثلاثاء (صور)

يعتزم البنك الأهلي المصري يوم الثلاثاء المقبل افتتاح فرع البنك الأهلي المصري- جوبا ليصبح أول بنك مصري يتواجد في جنوب السودان.



وكشف يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى، عبر موقع التواصل الأجتماعي فيس بوك أن البنك الأهلي المصري- جوبا يقع في مدينة جوبا بجوار بنك جنوب السودان.

وبدأ البنك الأهلي تعزيز تواجده في القارة الإفريقية منذ أكثر من 10 سنوات في 3 دول أفريقية أثيوبيا والسودان وجنوب أفريقيا.

وافتتح البنك الأهلي في أبريل 2010 مكتب تمثيل تابع له بالعاصمة الأثيوبية (أديس بابا) لدعم ومساندة جهود الحكومة لتعزيز العلاقات الثنائية مع أثيوبيا فى مجال دعم التبادل التجارى وزيادة الاستثمارات المصرية فى أثيوبي، والترويج للصادرات المصرية إلى أثيوبيا، وإتاحة المعلومات الخاصة بالفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق الإثيوبى بحسب بيان البنك الأهلي في ذلك الوقت.

كما دشن البنك الأهلي المصري بنكا تابعا له في السودان خلال 2012 وموقعه لتوسيع التجارة بين البلدين السودان ومصر، وتمويل المشروعات وتقديم الخدمات المصرفية .

وقام البنك، بإطلاق مكتب تمثيل في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، لتعزيز التبادل التجاري والفرص الاستثمارية بين الدولتين.