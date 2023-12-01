افتتاح أول الأندية الرياضية الذكية Club One بالمعادي الربع الثاني من 2024

تفقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة نادي “Club One” بالمعادي، أول الأندية الرياضية الذكية في مصر، استعدادا لافتتاحه المرتقب في الربع الثاني من العام المقبل.

يأتي ذلك في إطار التعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشباب والرياضة لدعم تطوير الخدمات الرياضية الذكية والألعاب الإلكترونية في مصر.

ومن المتوقع أن يحقق النادي نقلة نوعية في مجال الرياضة، وأن يقدم تجربة رياضية ذكية فريدة لأعضائه، حيث يعد النادي الجديد خطوة هامة لدعم المنظومة الرياضية في مصر تضمن تطويرها وفق أحدث ما وصلت إليه التقنيات العالمية.

و أكد وزير الاتصالات أن التكنولوجيا أصبحت ركيزة أساسية لتطوير كافة المجالات ومنها المنظومة الرياضية؛ حيث تسهم الأجهزة الذكية، والتطبيقات المدعومة بالتقنيات الحديثة بدور فاعل فى تحليل أداء الرياضيين وفقا لبيانات دقيقة بما يمكنهم من متابعة أدائهم وتطوير إمكانياتهم بشكل احترافى، مشيرا إلى أن افتتاح النادى كأول نادى رياضى ذكى فى مصر يوفر نموذجا جديدا للخدمات الرياضية بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية العالمية.

وأضاف أن نادي “Club One” يرتكز على تكنولوجيا المعلومات فى كافة الخدمات التى يقدمها لأعضائه بحيث يتم من خلاله الاعتماد على منظومة المدفوعات الرقمية، وتقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعى؛ مشيرا إلى أن بناء الإنسان على نحو متكامل هو عماد النهضة الأمر الذى يتطلب أن يتضافر فيه عدد من العناصر وهى العلم والثقافة والرياضة، مضيفا أن النادى تشمل خدماته محورين هما الرياضة البدنية، والألعاب الرقمية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تعمل دائما فى خطتها الاستراتيجية على الاستثمار فى الشباب المصرى ودفع عجلة التنمية بالإضافة إلى تطوير الجانب الرياضى وتوسيع قاعدة المشاركة لدى الجميع.

كما قامت بتطوير المفاهيم القديمة والتوسع فى استغلال العلم والتكنولوجيا الحديثة من اجل الكشف عن المواهب والرياضيين المختلفة واكبر مثال على ذلك هو مشروع “الجينوم الرياضي” بالإضافة إلى العديد من المشاريع الاخرى التى تنفذها الوزارة.موضحاً ان نادى “Club One” سيعمل على استخدام التقنيات الحديثة للتكنولوجيا لدعم الرياضيين فى تنمية قدراتهم وتطوير مهاراتهم المختلفة

ويستهدف النادى التوسع فى أنشطته لتشمل كافة مراحل الرياضة الإلكترونية والترفيه الرقمى، بما فى ذلك اكتشاف وتطوير ودعم مطورى الألعاب الإلكترونية ومطورى التطبيقات وإنشاء المنصات الرقمية المتكاملة التى تضاهى مثيلاتها فى أكثر الدول تقدماً.

كما سيقدم أيضا لأعضائه مجموعة من الخدمات الرياضية الذكية القائمة على التكنولوجيا الحديثة والتطبيقات التى تسمح للجميع بداية من الهواة وحتى الرياضيين المحترفين تحليل ومتابعة أنشطتهم الرياضية وتطويرها باستمرار.

و من المقرر أن يعتمد نادي “Club One” على بنية تحتية تكنولوجية فائقة تسمح بالتكامل بين الأجهزة الذكية والأنظمة بداية من أجهزة الاستشعار والكاميرات التى تراقب حركات اللاعبين والظروف البيئية المحيطة، وحتى منصات التحليلات المتقدمة التى تعالج وتحلل البيانات التى تنتجها هذه الأجهزة، كذلك يقدم النادى تقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضى والألعاب التفاعلية لمنح الرياضات الإلكترونية أفاق أوسع وتجارب أكثر متعة وإبهاراً.

وتم فتح باب الاشتراكات بالنادى الذى يقع على مساحة 22 فدان، ويضم استاد كبير يتسع لأكثر من 4500 متفرج، وصالات مغلقة لألعاب السلاح، وتنس الطاولة، ورفع الاثقال، والجيم. وملعبين خماسي، كما يضم حمام سباحة أوليمبي، وحمام نصف أوليمبى للتدريب، وحمام سباحة للأطفال، ويوفر النادى أيضاً حديقة أطفال على مساحة 300 متر مربع، ونادى اجتماعى ومبنى ترفيهى يضم نادى صحى متكامل، وتراسات مفتوحة على حمام السباحة، ودور كامل من التراسات المغلفة.

وتشمل المرحلة الثانية من النادى أربعة ملاعب ثلاثية، وأربعة ملاعب تنس، وملعبين للبادل، وصالة جمباز وCrossfit ، وحمام سباحة مغطى، ومبنى خدمات ومنطقة مطاعم تضم 14 مطعماً.