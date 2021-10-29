افتتاح أكبر مزرعة للإنتاج الزراعى بأراضى مشروع الـ 1.5 مليون فدان

افتتح اللواء مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، مشروع مزرعة "كنوز سيوة" والتى تقع ضمن أراضى "الريف المصرى الجديد" والمشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان فى واحة سيوة. وتعد المزرعة…

افتتح اللواء مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، مشروع مزرعة “كنوز سيوة” والتى تقع ضمن أراضى “الريف المصرى الجديد” والمشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان فى واحة سيوة.

وتعد المزرعة الأكبر من حيث المساحة والنشاط ضمن أراضى مشروع المليون ونصف المليون فدان فى سيوة، حيث تقع على مساحة ٢٢٣٥ فدانا.

ويتضمن المشروع زراعة مجموعة من المحاصيل الحقلية، تأتى فى مقدمتها محاصيل القمح والشعير والذرة والفول، بالإضافة إلى زراعة أشجار وشتلات نخيل وزيتون.. فضلاً عن الاستثمار فى مجال نشاط الإنتاج الحيوانى من خلال تربية الأغنام والماشية.

بالإضافة إلى استهداف إقامة عدد من مشروعات الصناعات المكملة والقائمة على الإنتاج الزراعى والحيوانى مثل مصنع لإنتاج الأعلاف، ومصنع لاستخراج الزيوت، ومصنع لإنتاج المخللات، ومجزر آلى، وثلاجات حفظ، ومصنع لإنتاج السماد.

كما يستهدف المشروع تحقيق حجم إنتاج مبدئى فى مرحلته الأولى يشمل زراعة ٣ بيفوت من المحاصيل الزراعية بمساحة ٣٧٥ فدان، بالإضافة إلى زراعة مساحة ٣٠٠ فدان أخرى بمحصول الزيتون المكثف (صنف زيت)، وتربية ١٢٠٠ رأس غنم برقى مبدئياً.

وأكد اللواء عمرو عبد الوهاب، على هامش زيارته لواحة سيوة ومراسم افتتاح المشروع الجديد، دعم الشركة الكامل لكافة المستثمرين والمزارعين الجادين من المنتفعين بأراضى مشروع المليون ونصف المليون فدان فى منطقة سيوة، حيث تعمل الشركة على إقامة المزيد من مشروعات البنية التحتية لخدمة منتفعى المشروع القومى فى الواحة.

وأضاف اللواء عمرو عبد الوهاب أن شركة تنمية الريف المصرى الجديد تعتزم الإسهام فى تحقيق العديد من صور التنمية المستدامة بواحة سيوة، وفق توجهات القيادة السياسية وجهود كافة أجهزة الدولة من أجل إعداد وتنفيذ مخططٍ شاملٍ لتنمية سيوة، وتحقيق الرؤية الحضارية لمستقبل الواحة، ووفق رؤية وأهداف الشركة نحو خلق و”تنمية ريف مصرى جديد”، يتيح المزيد من فرص العمل والتشغيل والخبرات لأبناء سيوة، ويحقق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة التى تؤسَّس على الزراعة واستصلاح الأراضى والتشغيل.