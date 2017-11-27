اقتصاد وأسواق

افتتاح أكبر مركز للخدمات الزراعية الإلكترونية بالوزارة.. غدا

الصاوي أحمد    يفتتح الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، مركز الخدمات الزراعية ال
27 نوفمبر، 2017 27 نوفمبر، 2017

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الصاوي أحمد 
 
يفتتح الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، مركز الخدمات الزراعية الإلكترونية بديوان وزارة الزراعة بالدقي.

ويشمل المركز أحدث أجهزة الحاسب الآلي وأجهزة الاتصال وشاشات العرض والطابعات، حيث يقوم المركز بتنفيذ منظومة ميكنة الحيازة الزراعية وكارت الفلاح الذكي، كذلك دعم الفلاح بالمعلومات الإرشادية والمعلومات الدقيقة.

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