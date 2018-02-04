افتتاح أعمال تطوير مصانع السكر بأبو قرقاص بتكلفة 400 مليون جنيه

- المصيلحي: احتياطى السكر يكفى حتى منتصف مايومحمد مجديتفقد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، مصانع إنتاج السكر التابعة لشركة السكر للصناعات التكاملية بأبو قرقاص، فى مطلع موسم توريد قصب السكر من المزارعين الذي بدأ أول يناير 2018.رافق الوزير، اللواء عبدالحميد اله

– المصيلحي: احتياطى السكر يكفى حتى منتصف مايو



محمد مجدي

تفقد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، مصانع إنتاج السكر التابعة لشركة السكر للصناعات التكاملية بأبو قرقاص، فى مطلع موسم توريد قصب السكر من المزارعين الذي بدأ أول يناير 2018.

رافق الوزير، اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، والدكتور علاء فهمي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومحمد عبدالرحيم رئيس شركة السكر للصناعات التكاملية.

وقال المصيلحي إنه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بمزارعي القصب، تم رفع سعر توريد طن القصب من 620 إلى 720 جنيهًا بزيادة قدرها مليار جنيه تتحملها شركة السكر عن أسعار توريد العام الماضي، ووجه بسداد مستحقات المزارعين أولاً بأول.

وافتتح أعمال تطوير تطوير قسم التعبئة وإعادة تأهيل تربينات العصارت ووحدات الطرد المركزى “النافضات”، بتكلفة استثمارية قدرها 400 مليون جنيه، لافتًا إلى أن مصانع أبوقرقاص أنشأت عام 1963.

ووجه بضرورة ضغط تكاليف الإنتاج ومراعاتها التشغيل الاقتصادى، واستمرار تحديث خطوط الإنتاج لزيادة القدرة التنافسية، حتى تستوعب الزيادة فى سعر توريد المحصول دون المساس بالسعر النهائي المستهلك، والذي استقر عند 9.50 قرش للكيلو.

وكشف عن الاحتفاظ باحتياطى إستراتيجي يكفى احتياجات البلاد حتى منتصف مايو المقبل، بخلاف المستهدف من الإنتاج المحلى لشركة للصناعات التكاملية والذي يبلغ مليون طن.

وأكد الدكتور علاء فهمى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات التكاملية، إنه تم استلام مليوني و120 ألف طن قصب من المزارعين، منذ بداية موسم التوريد، أسفرت عن إنتاج 225 ألف طن سكر، و110 آلاف طن مولاس يستخدم فى الصناعات التحويلية لإنتاج الإيثانول و700 ألف طن بجاس يستخدم فى توليد الطاقة وصناعتى الورق والخشب.

وأشار فهمى إلى أن الشركة قدمت خطة تطوير مستقبلية بتكلفة مليار و800 مليون جنيه، لرفع الطاقة الإنتاجية وتوفير الوقود وتقليل الفاقد وإحلال وتجديد المعدات المتقادمة، بما ينعكس على التكلفة النهائية للمنتج.

ولفت محمد عبدالرحيم، رئيس شركة السكر للصناعات التكاملية، إلى أنه تم تطوير معامل البحوث الزراعية ومقاومة الآفات لرفع إنتاجية الفدان وتنمية واستنباط أصناف جديدة من القصب ذات الجودة وإعادة تأهيل محطة الصرف الصناعي، وأبراج التبريد وإنشاء بحيرات لاستخدامها فى التبريد فى دوائر مغلقة حفاظًا على مياه النيل.