افتتاح أعمال تطوير محطة مياه الشرب بقرية سرابيوم

نادية سلام





افتتح اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية يرافقه اللواء أحمد عزب رئيس مجلس إدارة شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى والمهندس محمد عبد السلام رئيس قطاع الإسماعيلية بالشركة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، مشروع أعمال التوسعات ورفع كفاءة وتطوير محطة مياه الشرب الرئيسية بقرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد التي تم تطويرها مؤخرا.







ومن جهته أوضح المهندس أكرم غنيم رئيس مجلس إدارة الشركة المتخصصة في تطوير محطات مياه الشرب باستخدام أحدث الوسائل العالمية لتكنولوجيا معالجة المياه، أنه تم زيادة ورفع القدرة التصريفية للمحطة من 2000 متر مكعب يوميا إلى ما يزيد على 4500 متر مكعب يوميا.







مشيرا إلى أن الطاقة التصريفية لوحدة الفلاتر التي أضيفت للمحطة تنتج 30 لتر /ثانية بواقع 2500 متر مكعب يوميا بالترشيح فائق الجودة،حيث تم تزويدها بأحدث وسائل وأنظمة تكنولوجيا معالجة مياه الشرب ذات التقنية العالية وتزويد المحطة بعدد 18 فلتر من أحدث ماركات فلاتر تنقية المياه العالمية بطاقة تصريفية قدرها 2500 متر مكعب يوميا وتصل تكلفتها شاملة التجهيزات إلى نحو ما يزيد عن خمسة ملايين جنيه.







ويعتبر هذا المشروع واحدا من أربع مشروعات معالجة للمياه والتي تم تنفيذها بمناطق أبو خليفة بقطاع القنطرة غرب والمنايف بقطاع أبو صوير والبعالوة بقطاع التل الكبير وسرابيوم بقطاع فايد بتكلفة إجمالية قدرها 16 مليون جنيه بواقع أربعة ملايين جنيها لكل محطة منها والتي تهدف إلى إنتاج مياه شرب على أعلى درجة من النقاء وقدرة إنتاجية عالية وتوفر في الكهرباء والعمالة.

