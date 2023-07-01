افتتاح أطول نفق تحت الماء في أوروبا ببولندا

أعلنت المفوضية الأوروبية افتتاح أطول نفق تحت الماء بتمويل من الاتحاد الأوروبي رسميًا في بولندا، ليربط جزيرتي يوزدوم وولين ومركز مدينة أووينوجيسي ببقية البلاد ويسمح للسكان المحليين والزوار بتجربة نقل سلسة يمكن أن تكون بمثابة محفز للتنمية الاقتصادية في المنطقة.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، ذكرت المفوضية في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة أن المشروع، الذي تمت الموافقة عليه في يونيو 2018، حصل على 162.3 مليون يورو من تمويل أداة سياسة التماسك من فترة التمويل 2014-2020 ومن إجمالي الاستثمار البالغ 191.5 مليون يورو.