افتتاح آخر مراحل مجمع لتسويق المنتجات الصناعية والتجارية بمدينة 6 أكتوبر

أعلنت شركة الطارق للتنمية والاستثمار السبت افتتاح آخر مراحل مجمع لتسويق المنتجات الصناعية و التجارية بمدينة 6 أكتوبر .

قالت شركة الطارق للتنمية والاستثمار العقاري مالكة المجمع ، إن المجمع ، الذى افتتح على 10 مراحل كان آخرها السبت ، يقام في مدينة 6 أكتوبر على مساحة تتخطي٥٤ ألف متر من المباني ليكون بذلك أكبر سوق علي الإطلاق في مصر من حيث المساحة الخدمية و التجارية حيث يتواجد مئات المصنعين و التجار .

وأشارت إلى أنه تم اختيار هذا الموقع ليكون علي مقربة من المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر وللنهوض بالصناعات المصرية على مختلف أصعدتها سواءً كبيرة، ومتوسطة أو صغيرة وحتي متناهية الصغر و تسهيل عملية تسويقها داخليا وخارجيا .

وقال طارق جمال المدير التجاري للشركة إن المجمع يعمل على تسويق منتجات المصانع المصرية في مختلف المجالات الصناعية والتجارية المتعددة للمساعدة علي النهوض بالصناعة الوطنية خاصة المتعلقة بالصناعات الثقيلة والمرتبطة بمواد الإنشاء و البناء و الكهرباء و الآلات.

ولفت إلى أن المجمع يخدم مئات الزوار و العملاء من داخل وخارج مصر بشكل يومي ويعمل علي تسويق منتجات العديد من المصانع المصرية الموجودة بجميع انحاء البلاد.

وأكد جمال علي قدرة المجمع بالفعل على مساعدة العديد من المصانع المصرية على المنافسة والوصول بشكل أفضل للمستهلك النهائي بشكل أسهل و أقرب لاماكن تواجدهم داخليا وخارجيا.