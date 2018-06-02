اغتيال سياسية وابنة زعيم عصابة مخدرات في المكسيك

وكالات: قتلت مرشحة لعضوية مجلس بلدي في جنوب المكسيك بطلقات نارية، فجر السبت، قبل أقل من شهر من موعد الانتخابات، حسبما أعلنت السلطات.وقتلت باميلا تيران، المرشحة عن الحزب الثوري المؤسساتي الحاكم في غوتشيتان في ولاية واخاكا، مع المصورة ماريا دل سول كروز، وشخص ثالث لدى خروجهم من أحد المطاعم.وباميلا

وكالات:

قتلت مرشحة لعضوية مجلس بلدي في جنوب المكسيك بطلقات نارية، فجر السبت، قبل أقل من شهر من موعد الانتخابات، حسبما أعلنت السلطات.

وقتلت باميلا تيران، المرشحة عن الحزب الثوري المؤسساتي الحاكم في غوتشيتان في ولاية واخاكا، مع المصورة ماريا دل سول كروز، وشخص ثالث لدى خروجهم من أحد المطاعم.

وباميلا هي ابنة خوان تيران، زعيم كارتيل للمخدرات في منطقتها، وهو مسجون منذ 2017 لادانته بارتكاب الجريمة المنظمة.

وتولت «كروز» قضايا السكان الأصليين في حكومة ولاية واخاكا. ويعتقد أن الشخص الثالث الذي قتل هو حارس شخصي.