اعلانات رمضان 2023 : تكرار في النجوم وفقر في الأفكار

شارك في اعلانات رمضان 2023 العديد من المطربين والفنانين مثل عمرو دياب وأنغام ومحمد منير ومحمود العسيلي وحمزة نمرة وآسر ياسين وكريم عبد العزيز وغيرهم ، وأشاد الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي بإأعلانات معينة منها .

دعاء حلمي : غالبية هذه الاعلانات ظهرت بشكل أشبه بلوحة فنية

قالت الناقدة دعاء حلمي للمال أن معظم الأعلانات التجارية المعروضة في موسم رمضان هذا العام فيها نوعا من التجديد وأفكار جديدة حقيقة .

ولفتت الى أن غالبية هذه الاعلانات ظهرت بشكل أشبه بلوحة فنية ، لكنها ليس لها علاقة بالمنتج نهائيا فمثلا أغنية أعلان النجم عمرو دياب جيدة لكن لايمكن تذكر المنتج المعلن عنها وكذلك أعلان الفنانة شيرين رضا مبهج والصورة جميلة لكن المنتج لايمكن تذكره .

وتابعت قائلة أن معظم أغنيات واعلانات رمضان 2023 مميزة ، ومختلفة عن السنين الماضية بدرجة كبيرة .

فايزة هنداوي : يوجد تكرار في أسماء نجوم الاعلانات ولاتوجد أفكار مبتكرة فيها

وأعربت الناقدة فايزة هنداوي عن كون معظم اعلانات شهر رمضان هذا العام لاتعلق في الذاكرة مثلما حدث مع الجمهور رمضان الماضي باعلان ” ياسمين عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز “.

أشارت الى انه يوجد تكرار في اعلانات موسم رمضان 2023 لنفس النجوم مثل عمرو دياب ومحمد منير ومحمود العسيلي وغيرهم .

أردفت قائلة أن اعلان النجمة انغام ومحمود العسيلي مميزا لمستشفى دكتور مجدي يعقوب ، لكن صورة معظم الاعلانات مميزة انما المنتج المعلن غير مفهوم ولاتوجد أفكار مبتكرة في التصوير او طريقة الاعلان عن المنتج .

مها متبولي : اعلانات أحمد عز وياسمين صبري وكريم عبد العزيز مميزة

وترى الناقدة مها متبولي عن كون اعلان النجم كريم عبد العزيز لمدينتي جميلا ، وكذلك اعلان النجمان أحمد عز وياسمين صبري لأورا العقارية مميزا برغم أن الأغنية ليست معبرة بصورة كبيرة عن المنتج المعلن عنه فيها .

وكذلك اعلان ” تعالى” لعمرو دياب الذي قدمه لمدينتي أيضا جيدا والأغنية تمثل تيمة شعبية أحبها الكثيرين فهو نجم ذكي يعرف ماذا يقدم للجمهور وفق” متبولي” .

أشارت أيضا الى أن هذه الاعلانات أغلبها عبارة عن لقطات سينمائية لكن لايفهم الكثيرين المنتج المعلن عنه ، بالاضافة أن اعلان دنيا سمير غانم جاء غير مفهوما فلم تستطع ان تكون كنيلي التي كانت تقدم فوازير بالماضي أو شيريهان التي كانت تقدم الاستعراضات أيضا في الماضي .