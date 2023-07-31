اعرف نتيجتك.. ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس الآن

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وناشدت وزارة التربية والتعليم كافة وسائل الإعلام بتحري الدقة والالتزام بالبيانات الرسمية التي تصدرها الوزارة منعا لإثارة البلبلة والتشتيت لأبنائنا الطلاب وأولياء الأمور، وتخفيف حمل القلق والتوتر عليهم، لأن نسب نجاح نتيجة الثانوية العامة 2023 مبشرة للطلاب.

يمكن للطلاب الاطلاع على نتائجهم الكلية في جميع المواد وحالتهم بإدخال رقم الجلوس من خلال الضغط هنـــا.

وفيما يتعلق بنسب النجاح في امتحانات الثانوية العامة 2023، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نسبة النجاح في مادة الكيمياء بلغت 88.9%، وأن 2.4% من إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الكيمياء حصلوا على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية.

كما بلغت نسبة النجاح في مادة التاريخ 90.2%، وحصل 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة التاريخ على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية.

وفي مادة الجغرافيا بلغت نسبة النجاح 91.6%، وحصل 1.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الجغرافيا على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية.

أما في مادة الفيزياء، فقد بلغت نسبة النجاح 91%، وحصل 2.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الفيزياء على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية.

وبالنسبة للغة العربية، فقد تجاوزت نسبة النجاح 90%، وفي المادة الثانية تجاوزت نسبة النجاح 91%. وحصل 1.5% من عدد الطلاب على درجة 95% فأكثر في اللغة العربية، وتجاوزت نسبة الحاصلين على درجة 95% فأكثر في المادة الثانية 20% من عدد الطلاب.

وفي مادة الجيولوجيا بلغت نسبة النجاح 91.1%، وحصل 5.2% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الجيولوجيا على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية.

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إنه من المهم بالنسبة للطلاب الذين ينتظرون نتائج الثانوية العامة أن يكونوا على دراية بكيفية الاستعلام عن نتائجهم. ومع تطور التكنولوجيا، أصبح من السهل الآن الحصول على النتائج بسرعة وسهولة عبر الإنترنت.

فيما يلي خطوات بسيطة للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة:

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إدخال المعلومات المطلوبة: سيتم طلب بعض المعلومات الشخصية للطالب، مثل رقم الجلوس أو رقم الهوية، واسم المدرسة التي تم التسجيل بها.

الانتظار لحين ظهور النتائج: بعد إدخال المعلومات المطلوبة، يجب على الطالب الانتظار حتى يظهر رقم نتيجته.

طباعة النتيجة: بمجرد ظهور نتيجة الطالب، يمكنه طباعتها للاحتفاظ بها كدليل.

يجب على الطلاب أن يحرصوا على إدخال المعلومات المطلوبة بدقة حتى يتمكنوا من استرداد نتائجهم بسرعة. كما يجب عليهم التأكد من أنهم يستخدمون موقع رسمي للاستعلام عن نتائجهم وألا يشاركوا أي معلومات شخصية مع مواقع غير موثوق بها.

يمكن للطلاب الاطلاع على نتائجهم الكلية في جميع المواد وحالتهم بإدخال رقم الجلوس من خلال الضغط هنـــا.