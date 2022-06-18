اعرف أهم 5 مخالفات تتسبب في تحرير محاضر للتجار من «حماية المستهلك»

حملات مكثفة يشنها جهاز حماية المستهلك باستمرار وعلى مدار اليوم، لضبط الأسواق والتأكد من صلاحية وجودة السلع المقدمة للمواطنين من هؤلاء التجار، إذ حذر الجهاز التجار في الأسواق والمحلات التجارية من بعض المخلفات لعدم تعرضهم لتحرير محاضر لهم.

جدير بالذكر أن الحملات تأتي استمرارًا من الجهاز لضبط المُخالفين مُحتكري السلع الاستراتيجية والحيوية وحجبها عن التداول وضبط السع مجهولة المصدر الضارة بصحة وسلامة المواطنين والتأكد من جودة وصلاحية السلع المقدمة للمواطنين.

وتنشر «المال» في السطور التالية أهم 5 مخالفات إذا تم ضبطها لدى التجار أو أصحاب المحال التجارية أو داخل الأسوق يتم تحرير محاضر لمرتكبيها وهي كالآتي:

حجب السلع الاستراتيجية والأساسية عن التداول لبيعها بأزيد من السعر.

عدم وجود تراخيص على المنتجات التي يتداولها المستهلك.

سلع مجهولة المصدر تكون متواحدة داخل الأسواق والمحلات.

تواجد سلع منتهية الصلاحية وبيعها للمواطنين على أنها سليمة وصالحة.

عدم الإعلان من الباعة والتجار عن الأسعار على المنتج الذي يعرض.

جدير بالذكر أن الجهاز مرّ على 539 منشأة تجارية لبيع المواد الغذائية، إذ تم ضبط 10.739 طن مواد غذائية، وتحرير 81 محضرًا للمنشآت المخالفة.

ووجهت الحكومة جهاز حماية المستهلك بشن العديد من الحملات على الأسواق لضبطها واستمرار إتاحة السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة.

وناشد الجهاز المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي ممارسات من شأنها حجب السلع عن التداول أو عدم الإعلان عن الأسعار.

ويحاول جهاز حماية المستهلك أن يطرح للمواطنين الشروط التى يجب اتباعها قبل شراء أي سلع، سواء كانت طبية أو غذائية أو غيرها من السلع المتواجدة بالأسواق.