اعتماد 988 مليون جنيه لتنفيذ الخطة الاستثمارية بمحافظة البحيرة للعام المالى الحالى

كشفت الدكتورة نهال بلبع – نائب محافظ البحيرة ، أن محافظة البحيرة تشهد طفرة في حجم المشروعات القومية التي يتم تنفيذها خلال الفترة الأخيرة.

وأضافت أنه تم اعتماد الخطة الاستثمارية لمحافظة البحيرة للعام المالي 2022 – 2023 بمبلغ 988 مليون جنيه لتدعيم 6 قطاعات.

وتشمل تلك القطاعات كلا من قطاع الرصف 534 مليونا و594 ألف جنيه، وقطاع الكباري 10 ملايين و500 ألف جنيه، بالإضافة إلى قطاع الكهرباء بواقع 101 مليون و485 ألف جنيه.

كما تشمل قطاعات الخطة تحسين البيئة 205 ملايين و660 ألف جنيه، والأمن والإطفاء 81 مليونا و8 آلاف جنيه، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية 54 مليونا و780 ألف جنيه.