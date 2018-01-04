اعتماد 5 ملايين جنيه لرصف شوارع الدلنجات بالبحيرة

ياسمين فواز حصل النائب محمد عمارة، عضو مجلس النواب عن دائرة الدلنجات بالبحيرة، على موافقة المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، على اعتماد 5 ملايين جنيه لرصف شوارع الدلنجات. وأوضح عمارة في بيان له، أن بعد توصيل الغاز الطبيعي إلى العديد من شوارع بندر الدلنجات، حصل تكسير لشوارع المركز مما استوجب الحص



ياسمين فواز

حصل النائب محمد عمارة، عضو مجلس النواب عن دائرة الدلنجات بالبحيرة، على موافقة المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، على اعتماد 5 ملايين جنيه لرصف شوارع الدلنجات.

وأوضح عمارة في بيان له، أن بعد توصيل الغاز الطبيعي إلى العديد من شوارع بندر الدلنجات، حصل تكسير لشوارع المركز مما استوجب الحصول على تخصيص مبلغ من الدولة لإعادة رصف هذه الشوارع، بعد تكسيرها.

وأضاف نائب الدلنجات أن أهم الشوارع التي سترصف في الفترة القادمة هي شارع عرابي، وامتداد الموقف، وشارع مدرسة الصناعة، والمنتزه، والجمهورية والجبانة.

وشدد عمارة على أنه تقدم بالعديد من الطلبات لتطوير مركز الدلنجات الذي أهمل كثيرا.