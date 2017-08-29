اعتماد 100 مليون جنيه قروضا لصالح 618 مستفيدا من القومي للبتلو

الصاوي أحمد: أعلن الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن اعتماد قروض بإجمالي مبلغ 99 مليونا و957 ألفا و500 جنيه، ضمن المشروع القومي لإحياء البتلو، لصالح 618 مستفيدا في 17 محافظة. وقال الوزير إن بذلك المبلغ تكون انتهت المرحلة الأولى للمشروع، والتي خُصص لها مبلغ 100 مليون ج

الصاوي أحمد:

أعلن الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن اعتماد قروض بإجمالي مبلغ 99 مليونا و957 ألفا و500 جنيه، ضمن المشروع القومي لإحياء البتلو، لصالح 618 مستفيدا في 17 محافظة.

وقال الوزير إن بذلك المبلغ تكون انتهت المرحلة الأولى للمشروع، والتي خُصص لها مبلغ 100 مليون جنيه ضمن 300 مليون جنيه تم تخصيصها لهذا المشروع، حيث تم تمويل عمليات شراء 8055 رأسا من العجول البتلو الجاموس والأبقار بمبلغ 71 مليونا و382 ألفا و 500 جنيه، فضلاً عن تمويل تغذية 5715 رأسا بمبلغ 28 مليونا و575 ألف جنيه، وذلك بعد دراسة مستوفاه من قبل البنك الزراعي المصري، وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة.

وأوضح البنا أنه تم التنسيق مع البنك المركزي المصري، والبنك الزراعي المصري، لتوفير باقي المبلغ المخصص للمشروع وقيمته 200 مليون جنيه، لتنفيذ باقي مراحل المشروع، والذي يهدف إلى دعم صغار المربين وشباب الخريجين، وتوفير فرص عملي جديدة لهم، كذلك تنمية الثروة الحيوانية في مصر، والمساهمة في تقليص الفجوة من اللحوم الحمراء.

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، أعلنت عن إعادة إحياء المشروع القومي للبتلو، والذي يستهدف صغار المربيين وشباب الخريجين لمنحهم قروض لشراء عجول البتلو من الأبقار والجاموس، وأعلاف التغذية، بفائدة بسيطة 5% متناقصة، بما يساهم في توفير فرص عمل كبيرة، والمساهمة في تنمية الثروة الحيوانية في مصر، والنهوض بها، كذلك تقليص الفجوة في اللحوم الحمراء وتوفير البروتين الحيواني، بما يساهم أيضاً في خفض أسعارها.

