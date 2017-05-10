اعتماد 1.7 مليون جنيه لرصف شارع النبوي المهندس بالمنتزه

مها يونس: اعتمد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، مبلغ 1.7 مليون جنيه لرصف ورفع كفاءة شارع النبوى المهندس بالمندرة في نطاق حي منتزه ثانٍ، وذلك في إطار خطة المحافظة في رفع وتأهيل الطرق الجانبية والداخلية على مستوى أحياء الثغر. وشدد المحافظ على مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية بالبدء

مها يونس:



اعتمد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، مبلغ 1.7 مليون جنيه لرصف ورفع كفاءة شارع النبوى المهندس بالمندرة في نطاق حي منتزه ثانٍ، وذلك في إطار خطة المحافظة في رفع وتأهيل الطرق الجانبية والداخلية على مستوى أحياء الثغر.



وشدد المحافظ على مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية بالبدء الفوري في أعمال الرصف بشارع النبوى المهندس، وذلك بالحارة المتهالكة التى لم يتم حفر الصرف الصحى بها، على أن يتم إعادة الشيء إلى أصله فى الجزء الذي تم الحفر به بمعرفة الجهاز التنفيذى لمشروعات الصرف الصحى وعلى نفقته. وأكد سلطان أن المحافظة تقوم بحصر جميع الطرق والمناطق الحيوية التي تحتاج لرفع الكفاءة ليتم إدراجها بالخطة الاستثمارية تباعا أو محاولة توفير اعتمادات مالية للطرق التي تحتاج للرصف بشكل عاجل لرفع المعاناة عن المواطنين، وشدد على الجهات المعنية بضرورة سرعة اانتهاء من رفع كفاءة الطرق على مستوى الأحياء خاصة بالمناطق الشعبية ومداخل القرى والمحاور الرئيسية، والتي تمس المواطنين البسطاء لرفع المعاناة عنهم.