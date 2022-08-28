اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الأحد، نتيجة الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام ‏الدراسى 2021/ 2022‏‎.

وبلغت نسبة النجاح العامة للابتدائية 91.75%، من إجمالى عدد المتقدمين للامتحان وعددهم ‏‏32900 طالب وطالبة، فى حين بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية 84.47%، من إجمالى عدد ‏المتقدمين للامتحان وعددهم 41935 طالبًا وطالبة‎.

وبلغت ‏نسبة النجاح للفتيات في الشهادة الابتدائية 93.89%، ‏وعددهن 11975 طالبة، في حين بلغت نسبة البنين 90.56%، وعددهم 20922 طالبًا، بينما بلغت نسبة النجاح للفتيات في الشهادة الإعدادية 88.22%، وعددهن 15301 طالبة، في حين ‏بلغت نسبة البنين ‏‏82.35%، وعددهم 26632 طالبًا‎.‎

ووجه وكيل الأزهر بنشر نتيجة الدور الثانى للشهادتين الابتدائية والإعدادية على بوابة الأزهر الإلكترونية، تيسيرا على الطلاب، متمنيا النجاح لجميع الطلاب، مطالبا الطلاب ببذل المزيد من الجهد والمذاكرة، والمداومة على التفوق والنجاح.