اعتماد معهد تدريب الموانيء كأحد بيوت الخبرة في التدريب لدى مركز تحديث الصناعة

اعتمد مركز تحديث الصناعة معه تدريب الموانئ كأحد بيوت الخبرة في مجال تدريب الكوادر التي تستفيد من مبادرات المركز

أكد الدكتور أكرم سليمان عميد معهد تدريب الموانئ ” التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ” أنه تم اعتماد المعهد كجهة تدريبية لدى مركز تحديث الصناعة ” التابع لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية ” .

وأضاف أن ذلك ياتي في اطار سعي معهد تدريب الموانئ لمواكبة كل جديد بهدف تنمية وتطوير الكوادر البشرية في مصر والمنطقة العربية، وإنطلاقاً من كون معهد تدريب الموانئ أحد أهم بيوت الخبرة في مصر والشرق الأوسط في مجال التدريب بما يملكه من إمكانيات تدريبية هائلة تعتبر هي أحدث أساليب التدريب في العالم مما سيسهم وبشكل فعال في زيادة كفاءة العاملين بالشركات.

ومن المقرر أن يقوم المعهد بعمل دورات تدريبية لدى مركز تحديث الصناعة في مجال البرامج الهندسية والبرامج اللوجيستية المسجلة ضمن برامج مركز تحديث الصناعة والتي تتضمن 29 برنامج تدريبي في التخصص الهندسي واللوجيستي.

وتشمل تلك البرامج السلامة في العمل على الارتفاعات ” السقالات ” ، و أساسيات التحكم الكهروهيدرولكي ، و الرفع والتصبين، وبرنامج فني صيانة المعدات الميكانيكية لأوناش الشوكة.

كما تشمل البرامج الصيانة الوقائية المخططة باستخدام الحاسب الآلي، وبرنامج فني تشغيل أوناش الشوكة / معدات مناولة الحاويات، و صيانة وإصلاح محركات الديزل، وتخطيط الصيانة الوقائية للمعدات، وبرنامج فني صيانة وإصلاح المضخات، و السلامة والصحة المهنية للمنشآت الصناعية، وبرنامج السلامة والصحة والمهنية، وتحليل واكتشاف الاعطال ” فنيين ” .

ومن البرامج التي سيقوم بتدريبها معهد تدريب الموانئ برنامج صيانة الآليات والمعدات، وبرنامج فني صيانة وإصلاح المعدات الكهربائية (تأهيل ) ، وبرنامج أساسيات التحكم الآلي المبرمج، وبرنامج فني لحام مبتدئ (فنيون ) ، وبرنامج فني صيانة وإصلاح كهربائيات أوناش الشوكة .

وتشمل البرامج أيضا برنامج فني صيانة الديزل والمولدات ، وبرنامج فني تشغيل المعدات الميكانيكية، وبرنامج الميكاترونكس ، وبرنامج فني صيانة المعدات الهيدروليكية، وبرنامج فني صيانة وإصلاح معدات وأجهزة التبريد والتكييف، وبرنامج قراءة الرسومات المخططات الهيدرولكية.

ومن ضمن البرامج أيضا إدارة مناولة البضائع، والتدريب على اشراف المخازن داخل الموانئ ، والتخليص الجمركي، وإدارة سلاسل الإمداد، وتأهيل عاملين لإدارة النقل البحري واللوجستيات، وتنظيم إدارة المشتريات والمخازن ومراقبة المخزون.

وأشار عميد المعهد الى أنه تم تنفيذ دورة “إدارة سلاسل الإمداد” لشركة ” Sahinler Egypt ” لعدد (9) متدربين وقد إستفادت شركة شاهينلر بالحصول على الدعم المقدم من مركز تحديث الصناعة وذلك لأنها مسجلة بمركز تحديث الصناعة وقد تم تنفيذ البرنامج بمقر الشركة بالمنطقة الحرة بمدينة برج العرب في الفترة من 13 ديسمبر 2020 وحتي 14 يناير 2021 وحاضر البرنامج د. أميرة شوقي.

يذكر أن المعهد قام بتنفيذ عدة برامج تدريبية لعدد من الشركات بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة بعدة محافظات منها سوهاج والمنيا ومدينة برج العرب.