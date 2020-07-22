اعتماد مخطط تطوير 54 ألف فدان بالنوبارية الجديدة خلال 3 شهور

يترقب جهاز مدينة النوبارية الجديدة اعتماد المخطط العام لتطوير نحو 54 ألف فدان خلال 3 شهور لتكون مدينة عمرانية متكاملة مجاورة للنوبارية الجديدة.

وقال محمد القصرى رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة إن المدينة الجديدة تقع على طريق وادى النطرون العلمين فى المسافة ما بين الكيلو 35 وحتى الكيلو 75 بعمق 5 كيلومترات بجوار الطريق ومن المخطط إقامة مدينة عمرانية متكاملة عليها.

وأشار إلى أن التصور الحالى للمدينة يعتبر امتداد لمدينة النوبارية الجديدة.

وأكد – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أنه خاطب مؤخرا الجهاز المركزى للمحاسبات لتوضيح موقف المدينة الجديدة باعتبارها تابعة للنوبارية ما لم تصدر أى قرارات أخرى.

وأشار إلى أن الجهاز أرسل تصورا لتصميم المدينة المرتقبة إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاعتمادها بشكل رسمى أو إجراء أى تعديلات جوهرية على التصميم والذى سيتضمن مشروعات عمرانية وصناعية وزراعية.

وعلمت «المال» أن جهاز النوبارية الجديدة عقد عدة لقاءات مع مستثمرى طريق الإسكندرية الصحراوى سواء فى المجال العقارى أو الزراعى والصناعى للتعرف على رؤيتهم لكيفية استغلال المدينة الجديدة.

وتطرق «القصري» إلى أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية وافق على اعتماد 118 مليون جنيه كاستثمارات لمدينة النوبارية الجديدة خلال العام المالى الحالي.

ولفت إلى أن الجهاز سيوظف تلك الاستثمارات فى استكمال أعمال البنية التحتية من محطة المياه والمعالجة وإنشاء مبنى إداري.

وأكد توظيف الجهاز لكامل الاستثمارات المخصصة للعام المالى الماضى والتى بلغت 130 مليون جنيه.

وأشار إلى أن المدينة لديها 900 فدان مخصصة للنشاط الزراعى وجار العمل لزيادة النسبة البنائية عليها للتوافق مع طبيعة مشروعات المنطقة، لافتا إلى تقدم الشركات بطلب لإقامة مشروع عمرانى متكامل على مساحة 20 فدانا وجار الحصول على موافقة الهيئة.

ويشير الموقع الإلكترونى لهيئة المجتمعات العمرانية إلى أن النوبارية الجديدة تقع على طريق مصر / الإسكندرية الصحراوى على مساحة 1816 فدانا وبلغت قيمة الاستثمارات بها 1.3 مليار جنيه منها 293 مليونا بقطاع الإسكان و 798 مليونا بقطاع المرافق.