اعتماد تقاوى قصب موفرة للمياه وعالية الإنتاجية

■ مزارعون: خطوة جيدة .. وتحقق 36 ألف جنيه للفدان الصاوى أحمدتعتزم وزارة الزراعة، بالتنسيق مع وزارة التموين، اعتماد صنفين جديدين من تقاوى قصب السكر عالية الإنتاجية والموفرة للمياه وطرحمها على المزراعين على مستوى الجمهورية نهاية العام الجارى، وهما «جيزة 4» والصنف 99 /103.

■ مزارعون: خطوة جيدة .. وتحقق 36 ألف جنيه للفدان



الصاوى أحمد

تعتزم وزارة الزراعة، بالتنسيق مع وزارة التموين، اعتماد صنفين جديدين من تقاوى قصب السكر عالية الإنتاجية والموفرة للمياه وطرحمها على المزراعين على مستوى الجمهورية نهاية العام الجارى، وهما «جيزة 4» والصنف 99 /103.

وقال مصطفى عبد الجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية لـ «المال» إن ذلك يعتبر نزولا على رغبة المزارعين الذين طلبوا سرعة اعتماد الصنفين، لأن متوسط الإنتاجية للفدان فى كلا الصنفين55 طنا فى مقابل 40 طنا فى الأصناف المعتمدة حاليا، وأبرزها (س 9 ) كما أنهما يتساويان فى نسبة استخلاص السكر من الصنف السابق.

وأوضح أن اعتماد أى صنف جديد، وتوفير تقاوى منه للزراعة، يكون عبر موافقة شركة السكر والصناعات التكاملية، ومجلس المحاصيل السكرية، ويتم الاتفاق على عدة نقاط، تتمحور حول نسبة السكر فى المحصول، قياسا إلى حجم إنتاجية الفدان المرتفعة.

وتجرى حاليا عدة تجارب على أصناف جديدة لقصب السكر موفرة للمياه بنسبة %30 وأعلى فى درجة الحلاوة، بنسبة %30، وتم اعتماد صنف واحد خلال الموسم الجارى، وهو «جيزة 3» ولكن لم يقبل عليه المزراعون، نظرا لضعف إنتاجيته، وهى 30 طنا فى الفدان، رغم زيادة نسبة استخلاص السكر فيه، بنحو 135 كيلو من كل طن، مقابل نسبة استخلاص 105 كيلو للطن فى الأصناف المعتمدة حاليا.

وقدمت الحكومة حزمة حوافز للمزارعين لتشجيعهم على إحلال التقاوى الحديثة الموفرة للمياه، محل الأخرى التقليدية الشرهة فى استخدام المياه، أبرزها رفع ثمن توريد المحصول %10 ، عن الأصناف الشائعة المزروعة بالتقاوى التقليدية، فضلا عن بعض المزايا العينية الأخرى المتعلقة بتوفير التقاوى والأسمدة، وتسليمها إلى المزارع مجانا، ثم خصم ثمنها من قيمة توريد المحصول، لاحقا بقيمة 5 آلاف جنيه .

ورحب همام حسين، رئيس جمعية منتجى قصب السكر فى الأقصر، ونائب رئيس الجمعية العامة، بالاستجابة إلى طلبات المزارعين لطرح الأصناف الأعلى إنتاجية، لأن المزارع يتم محاسبته بالطن وليس بنسبة السكر فى محصوله.

وأوضح أن عائد فدان القصب صنف «جيزة 3 » يبلغ 24 ألف جنيه، مقابل 28 ألفا، لـ «س 9» المستخدم حاليا .

وقال إن صنفى «جيزة 4» وصنف «99/103ىيحققان عوائد تصل إلى 36 ألف جنيه للفدان، ولكن الحكومة أرجأت اعتماد وطرح الصنفين حتى الآن، رغم توافرهما.

وتابع : « لا بد من رفع سعر توريد طن القصب إلى 900 – 1000 جنيه، حال استخدام تقاوى «جيزة 3» منخفضة الإنتاجية، مقابل السعر الحالى 720 جنيهًا» .

وتقترب إنتاجية السكر فى هذين الصنفين من المحصول الشائع، وهو «س 9» وقد تصل لـ%10.5 بما يعنى أن الطن يحقق 105 كيلو سكر.

وأكد حسن كامل، رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية، أن اعتماد أى صنف جديد يحتاج إلى تجربة لمدة 5 سنوات، ليتم قياس جدوى زراعة المحصول خلال مدة البقاء.

وأوضح أن المحصول المعتمد من قبل مجلس المحاصيل السكرية، ووزارة التموين ممثلة فى شركة السكر والصناعات التكاملية، بعد دراسة لعدة سنوات يكون محققا لمستهدفات الشركة من الطن الذى تتسلمه من المزراع.

ولفت إلى أن عملية تصنيع السكر فى مصر تحتاج إلى زراعة تقاوى قصب جيدة ومربحة للطرفين، ليحقق المزراع عائدا من المحصول والشركة عائدا فى مقابل ذلك، وهو الأمر الذى يجب أن يتحقق فى أى محصول يعتمد من قبل الحكومة.

ودعا إلى تحسين زراعة القصب فى مصر، واستنباط سلاسات جديدة تتوافق مع احتياجات مصر من المياه فى ظل الفترة الحالية التى يتم فيها التركيز على وحدتى الأرض والمياه حاليا.