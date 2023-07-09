اعتماد إستراتيجية المنظمة البحرية الدولية لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة

اعتمدت المنظمة البحرية الدولية يوم الجمعة الماضي إستراتيجية المنظمة البحرية الدولية للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة أثناء انعقاد جلسات لجنة حماية البيئة البحرية فى دورتها 80 ( MEPC 80) في الفترة من 3 إلى 7 يوليو 2023 بمقر المنظمة بلندن.

وحسب مصدر مسئول بقطاع النقل البحري بالإسكندرية، فإن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق صافي انبعاثات صفري للغازات الدفيئة من خلال النقل بالسفن بحلول عام 2050، مرورا بأهداف وسيطة منها خفض بنسبة 20% على الأقل من القيمة المطلقة للانبعاثات في عام 2030، والسعي للوصول إلى 30% وخفض ما لا يقل عن 70% من القيمة القصوى للانبعاثات في عام 2040 ، مع السعي للوصول إلى 80%.

ومن أجل تنفيذ هذه الأهداف توفر الاستراتيجية جدولًا زمنياً طموحاً لاعتماد في عام 2025 ، ودخول حيز التنفيذ في عام 2027.

وقد صرح أمين عام المنظمة البحرية الدولية السيد كيتاك ليم بأن اعتماد استراتيجية المنظمة البحرية الدولية للغازات الدفيئة لعام 2023 يعد تطورًا هائلاً للمنظمة ويفتح فصلاً جديدًا نحو إزالة الكربون بالقطاع البحري.

في الوقت نفسه تعتبر الاستراتيجية بمثابة نقطة انطلاق نحو تضافر الجهود الدولية نحو تحقيق الاهداف العالمية فيما يتعلق بقضية التغيير المناخي بالعقود القادمة.

وقد شاركت مصر باجتماعات مجموعة العمل الخاصة بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة ISWG-GHG 15 التمهيدية التي عقدت في الفترة من 26 إلى 30 يونيو 2023.

وقد شارك في الاجتماع وفود العديد من الدول وصل عددهم الى 80 دولة، كذلك قامت مصر بالمشاركة بفاعليات لجنة حماية البيئة البحرية 80 من خلال الحضور الشخصي للمندوب الدائم لدي المنظمة البحرية الدولية بالسفارة المصرية بلندن إلى جانب مشاركة عدد من المختصين بقطاع النقل البحري وإدارات البيئة بهيئات الموانئ بفاعليات اللجنة افتراضيًا.