اعتقال 778 مواطنًا منذ بدء الاحتجاجات في تونس

DWقال خليفة الشيباني الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية لإذاعة "موزاييك إف إم" الخاصة، اليوم، أن 151 شخصًا متورطين في أعمال عنف أُوقفوا أمس في البلاد، ما يرفع عدد المعتقلين حتى الآن إلى 778 شخصًا منذ بدء الاحتجاجات، الاثنين الماضي.وأضاف الشيباني أنه لم تسجل أعمال عنف أو نهب في "الاضطرا

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قال خليفة الشيباني الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية لإذاعة “موزاييك إف إم” الخاصة، اليوم، أن 151 شخصًا متورطين في أعمال عنف أُوقفوا أمس في البلاد، ما يرفع عدد المعتقلين حتى الآن إلى 778 شخصًا منذ بدء الاحتجاجات، الاثنين الماضي.

وأضاف الشيباني أنه لم تسجل أعمال عنف أو نهب في “الاضطرابات” التي جرت مساء أمس، وأكد أن الصدامات بين الشبان ورجال الشرطة كانت “محدودة” و”غير خطيرة”.

من جهتها طلبت منظمة العفو الدولية، الجمعة، من قوات الأمن ضبط النفس. وفي بيان نشر اليوم، طلبت منظمة العفو الدولية من قوات الأمن “عدم استخدام القوة المفرطة” و”الكف عن اللجوء إلى مناورات ترهيبية ضد المتظاهرين السلميين”.

وأضافت أنه “على السلطات التونسية ضمان أمن المتظاهرين غير العنيفين والعمل على إلا تلجأ قوات الأمن إلى القوة إلا عند الضرورة القصوى وبشكل متكافئ”.

فيما دعت حركة “فاش نستناو؟” (ماذا ننتظر؟) التي بدأت، مطلع العام، حملة احتجاجية على غلاء الأسعار، إلى تحرك جديد، الجمعة. وتلقى الحملة، التي أطلقت منذ نحو أسبوعين، تأييدًا من النشطاء وأحزاب المعارضة، وكانت نظمت مسيرات سابقة.

وتجمَّع حوالي ألفي شخص أغلبهم من الشباب والطلبة أمام مقر الولاية مرددين شعارات “الشعب يريد إسقاط قانون المالية” والشعب يعاني في الأرياف يا حكومة الالتفاف”. وانتشر الأمن بشكل مكثف وحال دون اقتراب المحتجين من مقر الولاية.

على صعيد متصل تظاهر عشرات من أعضاء الجبهة الشعبية المعارضة صباح اليوم أمام محكمة قفصة (جنوب)، كما قال مراسل لوكالة فرانس برس بعد توقيف اثنين من المسئولين المحليين للحزب ومسئول نقابي متهمين جميعًا بالتحريض على الاضطرابات.