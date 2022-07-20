اعتقال 17 عضوا في الكونجرس الأمريكي خلال احتجاج على حقوق الإجهاض خارج الكابيتول

ألقي القبض على 17 عضوا بالكونغرس الأمريكي خارج مبنى الكابيتول خلال تظاهرة للمطالبة بحقوق الإجهاض يوم الثلاثاء، وكتبت شرطة الكابيتول على موقع ((تويتر)) أن المتظاهرين أغلقوا شارع فيرست ستريت مما “أعاق حركة المرور في مخالفة للقانون”.

وأضافت “لقد وجهنا بالفعل تحذيراتنا الثلاثة المعتادة. بعض المتظاهرين رفضوا الخروج من الشارع، لذلك بدأنا في تنفيذ الاعتقالات”.

وقُبض على 35 شخصا من بينهم أعضاء في تجمع النساء الديمقراطيات، حسب التقارير.

وجاءت التظاهرة بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من قيام المحكمة العليا الأمريكية بإسقاط حكم “رو ضد ويد” وهو ما ألغى الحماية الدستورية لحقوق النساء في الإجهاض.

ويعد الإجهاض من أكثر القضايا إثارة للانقسام في الولايات المتحدة وقد أدى الحكم الأخير إلى زيادة الانقسام في الدولة.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.