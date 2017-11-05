اعتقال 11 أميرا و4 وزراء سعوديين لتورطهم فى الفساد

خالد بدر الدين:أكد مسئول سعودي كبير اليوم الأحد، أن الملياردير الأمير الوليد بن طلال، الذي يملك شركة المملكة القابضة ووزير المالية السابق إبراهيم العساف، كانا ضمن عشرات المحتجزين الذين يخضعون لتحقيق تجريه لجنة سعودية جديدة لمكافحة الفساد.وذكرت وكالة رويترز أن العاهل السعودي

خالد بدر الدين:

أكد مسئول سعودي كبير اليوم الأحد، أن الملياردير الأمير الوليد بن طلال، الذي يملك شركة المملكة القابضة ووزير المالية السابق إبراهيم العساف، كانا ضمن عشرات المحتجزين الذين يخضعون لتحقيق تجريه لجنة سعودية جديدة لمكافحة الفساد.

وذكرت وكالة رويترز أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أعلن في وقت متأخر أمس السبت، عن تشكيل لجنة عليا جديدة لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وبعد ذلك قال تليفزيون العربية، إن اللجنة أمرت باحتجاز 11 أميرا و4 وزراء حاليين وعشرات الوزراء السابقين ونقل عن وزارة المالية السعودية قولها اليوم الأحد، إن قرارات المملكة تشكيل لجنة لمحاربة الفساد واعتقال شخصيات بارزة تعزز الثقة في تطبيق القانون ، ونسب التليفزيون المملوك ملكية سعودية إلى الوزارة قولها إن القرارات تحافظ على البيئة الاستثمارية.

وعين الملك سلمان وزيرين جديدين للحرس الوطني والاقتصاد يوم السبت، وأعفى أحد أبرز أعضاء الأسرة الحاكمة من قيادة الحرس الوطني.

وشهد التعديل الوزاري، الذي جاء في أمر ملكي نقلته وسائل الإعلام الرسمية، إعفاء وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبد الله، ليحل محله الأمير خالد بن عياف، وإعفاء وزير الاقتصاد والتخطيط عادل فقيه، ليحل محله نائبه محمد التويجري.

ويعتقد أن الأمير متعب، الابن المفضل للملك الراحل عبد الله، كان من كبار المنافسين على العرش قبل الصعود غير المتوقع للأمير محمد قبل عامين.

ومن شأن الخطوة تعزيز سيطرة الأمير محمد، على المؤسسات الأمنية الثلاث التي ترأستها لفترة طويلة أفرع قوية منفصلة من الأسرة الحاكمة.

وسيتولى الأمير محمد أيضا، الذي تعهد بملاحقة الفساد على أعلى المستويات، رئاسة اللجنة العليا الجديدة لمكافحة الفساد والتي منحت سلطات واسعة للتحقيق في القضايا وإصدار أوامر اعتقال وفرض قيود على السفر وتجميد الأصول.

وقال الأمر الملكي : ” لن تقوم للوطن قائمة ما لم يتم اجتثاث الفساد من جذوره ومحاسبة الفاسدين وكل من أضر بالبلد وتطاول على المال العام”.

ويقود ولي العهد الأمير محمد، برنامجا طموحا للإصلاح الاقتصادي يهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية واستثمارات القطاع الخاص إلى المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم وأقوى دولة في منطقة الخليج.