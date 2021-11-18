اعتقال مراهق كندي متهم بسرقة عملات مشفرة بقيمة 36.5 مليون دولار

ألقت السلطات الكندية القبض على مراهق بسبب اتهامه بسرقة عملات مشفرة تقدر بنحو 46 مليون دولار كندي (ما يعادل 36.5 مليون دولار) من شخص أمريكي، وهي أكبر عملية سرقة عملات مشفرة أبلغ عنها من شخص واحد، حسب شرطة مدينة هاميلتون، الواقعة قرب تورنتو.

سرقة عملات مشفرة

قالت الشرطة، إن استهداف الضحية جاء عبر انتحال شريحة التعرف على المشترك في الهاتف النقال (SIM swapping)، حيث يسطو المحتال على رقم هاتف العميل لاعتراض المصادقة الثنائية التي تمكنه من الدخول لحسابات الضحية.

أكدت دائرة شرطة هاميلتون في بيان أن الاعتقال جاء نتيجة تحقيق مشترك مع مكتب التحقيقات الفيدرالي وفريق عمل الجرائم الإلكترونية التابع لجهاز الخدمة السرية الأمريكي. وانطلق التحقيق في مارس العام الماضي.

شراء اسم مستخدم

صادرت دائرة الشرطة في هاميلتون التي تبعد نحو ساعة بالسيارة غرباً من تورنتو عملة مشفرة تقدر بأكثر من 7 ملايين دولار كندي.

أوضحت الشرطة في البيان أن بعض العملات المشفرة المسروقة استُعملت لشراء اسم مستخدم “نادر” في لعبة عبر الإنترنت، ما قاد المحققين في النهاية لاكتشاف هوية صاحب الحساب.

قُبض على المراهق القاطن في هاميلتون، ووجهت إليه تهمة سرقة ما يزيد على 5000 دولار كندي، وحيازة ممتلكات أو عائدات ممتلكات تم الحصول عليها عن طريق ارتكاب جريمة، والقضية منظورة الآن أمام المحاكم.