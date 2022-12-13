اعتقال مؤسس بورصة العملات المشفرة FTX

أعلنت شرطة جزر البهاما، أنها اعتقلت سام بانكمان-فرايد، مؤسس بورصة العملات المشفرة FTX، بعد أن وجه الادعاء الأمريكى اتهامات جنائية ضده، بحسب قناة روسيا اليوم.

وأكدت المنطقة الجنوبية من نيويورك، التي تحقق في قضية بانكمان فرايد (30 عاما) وانهيار FTX وشركتها التجارية الشقيقة ألاميدا، في تغريدة على “تويتر”، أنه تم اعتقاله، مبينة أن “سلطات جزر البهاما اعتقلت صموئيل بانكمان فرايد بناء على طلب من الحكومة الأمريكية، واستنادا إلى لائحة اتهام مختومة قدمتها SDNY”.

ومن غير الواضح ما هي التهم التي تنتظر فرايد، أحد مشاهير العملات المشفرة والذي أصبح منبوذا بين عشية وضحاها الشهر الماضي، حيث عانت شركته من أزمة سيولة وتقدمت بطلب للإفلاس، مما ترك ما لا يقل عن مليون مودع غير قادرين على الوصول إلى أموالهم.

وكان من المقرر أن يمثل فرايد اليوم الثلاثاء افتراضيا أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي، التي تطالب بإجابات حول كيفية انهيار الشركة.

ومن المقرر أيضا أن يدلي الرئيس التنفيذي الجديد لشركة FTX، جون جيه راي، بشهادته اليوم.

منصة العملات الرقمية BlockFi تعلن إفلاسها رسميا

يذكر أنه فى أواخر الشهر الماضى، أعلنت منصة العملات الرقمية BlockFi إفلاسها رسميا، ليستمر بذلك مسلسل انهيارات شركات الكريبتو الذي بدأ منذ إعلان منصة العملات الرقمية الشهيرة FTX إفلاسها.

وبدأت منصة BlockFi وثمان من الشركات التابعة لها، إجراءات الحماية من الدائنين تحت الفصل 11 من قانون الإفلاس الأمريكى، وبالتالي تكون المنصة أحدث ضحية منذ انهيار FTX في وقت سابق من هذا الشهر، ما تسبب في زعزعة استقرار سوق العملات الرقمية.

وفي دعوى قضائية، قالت شركة BlockFi، إنها مدينة بأموال لأكثر من 100 ألف دائن، وأدرجت بورصة التشفير FTX كثاني أكبر دائن لها، مع 275 مليون دولار مستحقة على قرض تم تمديده في وقت سابق من هذا العام.

بينما أكبر دائن للشركة هو Ankura Trust، وهي شركة تمثل الدائنين في المواقف المختلفة، ومدينة بمبلغ 729 مليون دولار.

وكانت BlockFi قد أوقفت في وقت سابق عمليات السحب من منصتها وأقرت بأنها تأثرت كثيرا بانهيار FTX والكيانات المرتبطة بها.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من تقديم FTX، طلبا للحماية من الإفلاس في الولايات المتحدة، واستقالة مؤسسها سام بينكمان من منصب الرئيس التنفيذي.