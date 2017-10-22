اعتقال جماعة متطرفة أرادت مهاجمة مساجد بفرنسا

وكالات:وجهت اتهامات أولية بالإرهاب لثمانية أشخاص يشتبه في انتمائهم لجماعة فرنسية يمينية متطرفة، وذلك في مزاعم بتخطيطهم لشن هجمات تستهدف مساجد ومهاجرين.وقال مسئول قضائي لأسوشيتد برس إن اتهامات بالانتماء لجماعة إرهابية وجهت للمشتبه بهم السبت.وهناك ثلاثة قصر من بين الثمانية، سبعة منهم رهن الاحتجا

وكالات:

وجهت اتهامات أولية بالإرهاب لثمانية أشخاص يشتبه في انتمائهم لجماعة فرنسية يمينية متطرفة، وذلك في مزاعم بتخطيطهم لشن هجمات تستهدف مساجد ومهاجرين.

وقال مسئول قضائي لأسوشيتد برس إن اتهامات بالانتماء لجماعة إرهابية وجهت للمشتبه بهم السبت.

وهناك ثلاثة قصر من بين الثمانية، سبعة منهم رهن الاحتجاز.

وأضاف المسؤول أن المشتبه بهم مرتبطون بجماعة قومية متطرفة تأسست حديثا.

اعتقل مؤسس الجماعة، الذى عرف فقط باسم (لوغان إن)، في جنوب فرنسا في يونيو الماضي.

وأردف المسؤول أن المحققين يعتقدون ان الجماعة خططت لابتزاز أموال من رجال أعمال واستخدامها في شراء أسلحة.

كما تدرب بعض أعضاء الجماعة على إطلاق النار وسرقة السيارات.

وطلب المسؤول عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بمناقشة القضية.