اعتقال العشرات من أنصار رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان

ألقت قوات الأمن القبض على العشرات من أنصار رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان ومساعديه في حملات مداهمة استمرت مدينتين في إطار استهداف المتورطين في اشتباكات اندلعت مؤخرا مع قوات الأمن، حسبما ذكرت وكالة رويترز نقلا عن مصادر في حزب خان والشرطة الباكستانية.

واشتبك أنصار حزب حركة الإنصاف الذي يقوده خان مع الشرطة في مدينة لاهور الأسبوع الماضي، خلال محاولة لاعتقاله من منزله، قبل أن يشتبكوا لاحقا مع الشرطة في إسلام أباد لدى وصوله للمثول أمام محكمة يوم السبت.

وقال فؤاد تشودري وهو أحد مساعدي خان لرويترز: “تم إلقاء القبض على نحو 285 من أنصار الحزب في لاهور وإسلام أباد، وداهمت الشرطة منازل جميع كبار القادة الليلة الماضية”.

وشغل خان، نجم الكريكيت السابق، منصب رئيس الوزراء من عام 2018 إلى أن أطيح به في تصويت برلماني في 2022. ويطالب خان منذ ذلك الحين بإجراء انتخابات مبكرة وينظم مسيرات احتجاجية في أنحاء البلاد للضغط لتنفيذ مطلبه.

ويرفض خليفته في رئاسة الوزراء شهباز شريف طلبه ويقول إن الانتخابات ستجري في موعدها المقرر في وقت لاحق من هذا العام.

ويواجه خان (70 عاما) عدة دعاوى قانونية قادت إحداها لمحاولة فاشلة لإلقاء القبض عليه يوم الثلاثاء بعدما أصدرت محكمة أوامر باعتقاله لتخلفه عن المثول أمامها.

وتسببت الاشتباكات بين أنصار خان وقوات الأمن في نوبة جديدة من الفوضى السياسية في باكستان التي تكابد أزمة اقتصادية خانقة.