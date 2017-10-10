اعتقال إسرائلي في سيناء بعد العثور على رصاص في حقيبته

عادل عبدالجوادأفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن السلطات المصرية اعتقلت شابا إسرائيليا يدعى "نير بتاح" 24 عاما، بعد أن عثرت القوات المصرية على رصاص داخل حقيبته كان قد نسيه خلال خدمته العسكرية.وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن الواقعة أن هذا الموضوع هو مألوف وسوف يتم معالجته في أسرع وقت.وأكد

عادل عبدالجواد

أفادت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية أن السلطات المصرية اعتقلت شابا إسرائيليا يدعى “نير بتاح” 24 عاما، بعد أن عثرت القوات المصرية على رصاص داخل حقيبته كان قد نسيه خلال خدمته العسكرية.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن الواقعة أن هذا الموضوع هو مألوف وسوف يتم معالجته في أسرع وقت.

وأكدت الخارجية الإسرائيلية أن الإسرائيلي محتجز في نويبع، ويعمل القنصل الإسرائيلي على الإفراج عنه.

وكان يتاح قد توجه، صباح اليوم، إلى سيناء، وبحسب شقيقه فقد أخذ معه حقيبة من أيام الخدمة العسكرية، والتي لم تكن قيد الاستعمال منذ فترة طويلة.

وأضاف أن شقيقه لم يقم بتفتيش الحقيبة بشكل جيد، وبالنتيجة فهو معتقل الآن.