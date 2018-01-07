اعتقال أحد قيادات المعارضة في السودان

رويترز قال شهود إن احتجاجات على رفع أسعار الخبز تفجرت في العاصمة السودانية، وانتشرت في مدن في جنوب البلاد يوم الأحد، في الوقت الذي ألقت فيه السلطات القبض على أحد القيادات في حزب المؤتمر السوداني ويدعى على عمر الدقير رئيس…

رويترز



قال شهود إن احتجاجات على رفع أسعار الخبز تفجرت في العاصمة السودانية، وانتشرت في مدن في جنوب البلاد يوم الأحد، في الوقت الذي ألقت فيه السلطات القبض على أحد القيادات في حزب المؤتمر السوداني ويدعى على عمر الدقير رئيس الحزب الذي يعد أحد أكبر جماعتين معارضتين في البلاد، كما صادرت صحفًا في محاولة لإخماد اضطرابات متنامية.

وجاءت المظاهرات في أعقاب احتجاج مماثل في مدينة سنار بجنوب شرق البلاد، أمس، بعد مضاعفة سعر الخبز في الأيام الأخيرة، بعد إعلان الحكومة في أواخر الشهر الماضي أنها ستلغى الدعم في موازنة 2018.

وقال أحد السكان في مدينة الدمازين في الجنوب الشرقي لرويترز إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع يوم الأحد، بينما ردد حوالي 400 متظاهر هتافات معلنين رفضهم زيادات الأسعار وأحرق البعض إطارات السيارات.

ويعد رفع الدعم جزءًا من تدابير التقشف التي اتخذها السودان وهو يكافح في مواجهة ارتفاع التضخم إلى نحو 25% ونقص حاد في العملة الصعبة أثر على حركة الاستيراد.

وقال رئيس تحرير إحدى الصحف لرويترز إن السلطات منعت بيع 6 صحف يومية تتضمن تغطية فيها انتقاد لرفع الدعم وزيادات الأسعار.