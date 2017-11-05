اعتقالات السعودية تهوى ببورصات الخليج

هوت معظم بورصات منطقة الخليج بقيادة السعودية خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد، بعد قرار اعتقالات أمراء ووزراء سابقين وحاليين، والذى اتخذه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتدعيم سلطته وشن حملة على الفساد من خلال تعديل وزاري والتحقيق مع شخصيات بارزة في المملكة.

وهبط المؤشر السعودي بأكثر من 1.8 % فى بورصة الرياض، لينزل إلى 6828 نقطة، وتراجعت أسعار 155 سهما مقابل ارتفاع 15 سهما فقط بقيادة سهم شركة الاستثمار المملكة القابضة، الذى خسر حوالى 9.9 % وهي مملوكة للأمير الوليد بن طلال أحد من شملتهم حملة الاعتقالات.

وانخفض مؤشر بورصة سوق مال دبى العام بحوالى 1.3 % ليصل إلى 3577 نقطة وكذلك مؤشر سوق مال أبوظبى العام بأكثر من 0.5 % لينزل إلى 4444 نقطة.

وتراجع أيضا مؤشرات بورصات الكويت و الدوحة بحوالى 1.7 % للأولى و 0.7 % للثانية لينخفضا إلى 6435 نقطة و 8092 نقطة على الترتيب، بينما خسر مؤشر بورصة البحرين 0.09 % ليستقر عند 1282 نقطة.