اعتصام 11 ألف عامل بشركات السكر بسبب تخفيض الأرباح والحوافز

إيمان عوفلليوم الثالث على التوالي استمر آلاف العمال بشركات السكر بالتصعيد في اعتصامهم؛ اعتراضًا على إصرار إدارة الشركة على عدم صرف العلاوة الاجتماعية وزيادة الحوافز والأرباح ومكافأة نهاية الخدمة. قال أحد العمال، رفض ذكر اسمه، إن عددًا من مصانع السكر دخلت الاعتصام منذ أمس الأول، وهي: شركة

إيمان عوف

لليوم الثالث على التوالي استمر آلاف العمال بشركات السكر بالتصعيد في اعتصامهم؛ اعتراضًا على إصرار إدارة الشركة على عدم صرف العلاوة الاجتماعية وزيادة الحوافز والأرباح ومكافأة نهاية الخدمة.





قال أحد العمال، رفض ذكر اسمه، إن عددًا من مصانع السكر دخلت الاعتصام منذ أمس الأول، وهي: شركة سكر كوم أمبو وإدفو في أسوان، وأرمنت في الأقصر، ودشنا وقوص في قنا، وجرجا بسوهاج، وأبو قرقاص في المنيا، وإن عدد العمال في تلك المصانع يقدر بـ11 ألف عامل، على أن ينضم باقي عمال شركات السكر في الفيوم وباقي محافظات مصر خلال الأيام المقبلة، ويقدر عددهم بـ27 ألف عامل، وذلك اعتراضًا على إصرار إدارة الشركة على خفض الحوافز والأرباح ومكافأة نهاية الخدمة، نتيجة منع إدراج العلاوة المقرّر لها 20% من الراتب الأساسي.

وأشار العامل إلى أن إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية بعدما قررت صرف العلاوة على الأساسي للعاملين في شركة المطاحن، ترجعت عن ذلك بعدما اعترضت إدارة شركة السكر محتجة بأن تكلفة صرف العلاوة الاجتماعية وانسحابها على الحوافز والمكافأة والأرباح تكاد تصل إلى 365 مليون جنيه، في حين أن شركة السكر حققت أرباحًا تتخطى 3 مليارات جنيه بسبب فرق السعر عن العام الماضي.

بينما يقول عامل آخر بشركة سكر إدفو إنهم اعتصموا لليوم الثالث على التوالي، وإن العمال يعلمون جيدًا أن الشركة حققت أرباحًا تصل إلى ثلاثة مليارات نتيجة فرق السعر في ثمن بيع السكر، العام الحالي عن العام الماضي، ورغم ذلك فإن إدارة الشركة ترفض صرف علاوة اجتماعية 20% من الراتب الأساسي، على أن تنسحب تلك الزيادة على المكافأة والأرباح والحوافز، وكأن العمال ليس لهم أي نصيب من الأرباح التي حققتها الشركة.

وأوضح العامل أنه بالإضافة إلى إصرار إدارة الشركة على رفض صرف العلاوة، فإن رئيس الشركة وجّه للعمال السباب والشتائم، ما دفع العمال لملاحقته داخل مصنع أسمنت إدفو، إلا أنه هرول ولم يأت للشركة منذ وقتها.

من جانبه قال عبد الفتاح إبراهيم، عضو مجلس إدارة اتحاد عمال مصر، إن هناك أزمة اندلعت في العديد من المصانع والشركات غير الخاضعة لقانون الخدمة المدنية والتي لم يتطرق لها القانون، وخاصة من شركات قطاع الأعمال بسبب العلاوة الاجتماعية، وهو ما نحاول التوصل لحل بخصوصه مع وزير قطاع الأعمال والشركات القابضة، وبالفعل تم إجراء لقاء واحد سيتبع بلقاء آخر مطلع الأسبوع المقبل لحل تلك الأزمة ووضع قواعد صرف العلاوة والأرباح وغيره.