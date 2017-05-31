اعتصام عمال غزل شبين للمطالبة بصرف العلاوة الاجتماعية

إيمان عوف أعلن المئات من عمال مصنع غزل شبين، الاعتصام وتعطيل العمل داخل الشركة، اعتراضا على إصرار الشركة القابضة للغزل والنسيج على عدم صرف العلاوة الاجتماعية بأثر رجعى لمدة 11 شهرا، بالاضافة لـعدم ادراج العلاوة الاجتماعية على المكافات والحوافز وحتى الراتب الاساسي، ووضعها في خانة بمفردها في سرك الرا

إيمان عوف

أعلن المئات من عمال مصنع غزل شبين، الاعتصام وتعطيل العمل داخل الشركة، اعتراضا على إصرار الشركة القابضة للغزل والنسيج على عدم صرف العلاوة الاجتماعية بأثر رجعى لمدة 11 شهرا، بالاضافة لـعدم ادراج العلاوة الاجتماعية على المكافات والحوافز وحتى الراتب الاساسي، ووضعها في خانة بمفردها في سرك الراتب.

يقول احد العمال الذي رفض ذكر اسمه إن العمال بدأوا امس اضراب جزئي داخل الشركة، لقيام الادارة بابلاغهم نيتها عدم صرف العلاوة الاجتماعية المقررة بأثر رجعي 11 شهرا على دفعة واحدة، والاصرار على صرفها على دفعات متقطعة، رغم الارتفاع الرهيب في الاسعار، وحاجة العمال لكل جنيه سيتم صرفه في العلاوة الاجتماعية.

وأشار العامل الى انهم ابلغوا ادارة الشركة بضرورة ادراج العلاوة الاجتماعية التي تم صرفها لكل العاملين المستثنين من قانون الخدمة المدنية على الراتب الاساسي على ان تشمل الحوافز والمكافات، الا أن ادارة الشركة القابضة اصرت على عدم التعامل مع مطالبهم بجدية، ووضعت العلاوة الاجتماعية في خانة بمفردها، وهو ما يعني انها لن تضاف على الحوافز والمكافآت ولن تشمل الراتب الأساسى، وهو ما دفع العمال الى الاضراب الجزئي وتبطيئ العمل داخل عنابر الانتاج والدخول فى اعتصام.

