اعتصام صحفيي المصري اليوم والدستور بالنقابة

رحاب صبحى:أعلن عدد من صحفيي جريدة المصري اليوم، منذ قليل، والبالغ عددهم 25 صحفيا عن انضمامهم للاعتصام الذي ينظمه صحفيو جريدة الدستور، وذلك لتعنت مجلس نقابة الصحفيين برئاسة عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، وخالد ميري رئيس لجنة القيد في قبول أوراقهم للقيد بالنقابة.وأكد الصحفيون أنه من المفترض أن دور

رحاب صبحى:

أعلن عدد من صحفيي جريدة المصري اليوم، منذ قليل، والبالغ عددهم 25 صحفيا عن انضمامهم للاعتصام الذي ينظمه صحفيو جريدة الدستور، وذلك لتعنت مجلس نقابة الصحفيين برئاسة عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، وخالد ميري رئيس لجنة القيد في قبول أوراقهم للقيد بالنقابة.

وأكد الصحفيون أنه من المفترض أن دور النقابة هو الدفاع عن حقوق الصحفيين.

وقال مصطفى السيد، أحد صحفيي “المصري اليوم” المعتصمين، إن الصحفيين يعملون في مؤسسات صحفية على أمل انضامهم لنقابة الصحفيين، وذلك حتى تكون مظلة لهم تحميهم من أي مشكلات تواجههم، وأن يكون معترفا بهم قانونيا، وحتى لا يتعرضون لأي مضايقات خلال أوقات عملهم، بسبب عدم عضويتهم بالنقابة.

وكان عدد من صحفيي جريدة “الدستور” قد بدأوا اعتصاما رمزيا بمقر نقابة الصحفيين، وشارك في الاعتصام الصحفيون المتقدمون إلى لجنة القيد (تحت التدريب)، ومحمد العسيري رئيس تحرير الصحيفة.

وأصدر الصحفيون بيانا أوضحوا فيه أن “النقابة تتعنت ضدهم، ورفضت استلام أوراق الصحفيين المتقدمين إلى لجنة القيد والمقرر غلق باب التقديم بها غدا الاثنين”، وأن إدارة الصحيفة دخلت فى مفاوضات عديدة مع أعضاء مجلس النقابة والنقيب على مدار الأسبوعين الماضيين لحل الأزمة، إلا أن النقابة قابلت الأمر بالمماطلة والتعنت دون إيجاد حل حقيقي للأزمة”

وقام الصحفيون المعتصمون بتحرير محضر بقسم قصر النيل ضد عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين بصفته، وخالد ميري رئيس لجنة القيد بصفته.