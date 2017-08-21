اعتصام الحياة يفجر الاتهامات مع الوكيل الإعلانى

الشبكة تحمل وكالة "HMS" المسئولية.. ومصادر تؤكد ملكية القناة للحصة الحاكمة بهامحمد فتحى:كشف مصدر مسئول بشبكة تليفزيون الحياة أن الوكيل الإعلانى للقناة "حياة ميديا" سبب أزمة تأخر مستحقات العاملين بالقناة.وكان العاملون بشبكة تليفزيون الحياة، قد دخلوا فى اعتصام مفتوح بـ "ستوديو 11" التابع

الشبكة تحمل وكالة “HMS” المسئولية.. ومصادر تؤكد ملكية القناة للحصة الحاكمة بها

محمد فتحى:

كشف مصدر مسئول بشبكة تليفزيون الحياة أن الوكيل الإعلانى للقناة “حياة ميديا” سبب أزمة تأخر مستحقات العاملين بالقناة.

وكان العاملون بشبكة تليفزيون الحياة، قد دخلوا فى اعتصام مفتوح بـ “ستوديو 11” التابع للقناة فى مدينة الإنتاج الإعلامي، لمطالبة الإدارة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة التي تعود لنحو تسعة أشهر.

وأكد المصدر لـ “المال” أن إدارة القناة حاولت احتواء الموقف بكل السبل المتاحة إلا أن عدم توفر السيولة المالية اللازمة لتسوية الأزمة، ولو بشكل جزئى عن طريق جدولة المستحقات، حال دون نجاح تلك المحاولات، منوها بأنهم ينتظرون دفعات مالية من الوكيل الإعلانى للقناة لتسوية الأزمة.

ونفى وجود أى اتجاه لدى القناة بمعاقبة أو الاستغناء عن العاملين الذين نظموا الاعتصام، مؤكدا أن هذه الشائعات – على حد وصفه – تتنافى مع سياسة القناة منذ نشأتها.

وشدد على أن جميع الأزمات الأخيرة سببها عدم التزام الوكيل الإعلانى بسداد مديونياته لدى القناة، وهو ما سبب مشكلات كبيرة للإدارة فى الفترة الماضية مابين متعلقة بالعمالة أو بمستحقات مدينة الإنتاج الإعلامى وغيرهما.

جدير بالذكر أن وكالة “حياة ميديا سيرفيسز” أو “HMS” صاحبة حق الامتياز الإعلانى لقنوات الحياة مملوكة لشبكة تليفزيون الحياة، ويرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال إيهاب طلعت، وتم تأسيسها فى فبراير 2017.

وقال مصدر بشركة “حياة ميديا” فى تصريح لـ “المال” إن الحصة الحاكمة للوكالة تملكها شبكة تليفزيون الحياة، بينما تمتلك شبكة “شيرى ميديا” المملوكة لرجل الأعمال إيهاب طلعت نسبة صغيرة، وبالتالى تتحمل القناة المالكة للوكالة الجزء الأكبر من المسئولية، لاسيما وأن جميع الشيكات التى تصدر عنها توقع من كل من شبكة تليفزيون الحياة “صاحبة الحصة الحاكمة” وشركائها.

و أضاف المصدر أن شركة حياة ميديا “HMS” تم تأسيسها منذ خمسة أشهر فقط، بينما يطالب العاملون بالقناة بمرتبات متأخرة منذ نحو عام، وبالتالى فمن غير المنطقى أن يتحمل الوكيل الإعلانى مستحقات سنة كاملة، فى حين أن الشركة تأسسست منذ خمسة أشهر وحصلت على حق الامتياز الإعلانى لشبكة تليفزيون الحياة منذ أربعة أشهر فقط.

يشار إلى أن العاملين بشبكة تليفزيون “الحياة” رفعوا مذكرة إلى أسامة هيكل، رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي الأربعاء الماضى للتحقيق في الواقعة، اتهموا فيها القناة باستقدام “بودى جاردات” لفض الاعتصام، ووعدهم بأن المدينة سوف تحقق فى الواقعة.

