اعتزال محمد فؤاد ضجة «ذكية» يعززها الابتعاد والجمهور ينتظر عودة قوية

أثار المطرب محمد فؤاد الساعات الماضية ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تكهنات كثير من رواد مواقع السوشيال ميديا باعتزاله للفن والغناء ، إثر نشر فؤاد لفيديو له منذ يومين وهو يستمع لموهبة شابة من الشيوخ وهو يقرأ القرآن ويشيد به ، مما جعل الكثيرين يعتقدون ان محمد فؤاد سيعتزل الغناء والفن .

زوجاءت تلك الأنباء بعد الأزمات التي وقعت في حفله الغنائي الأخير الذي قدمه بالساحل الشمالي ، حيث قام بالانفعال على بعض الأشخاص في الحفل وقال ” اللي مش هايحترم نفسه يطلع بره” ، وردد كثيرين عن عدم رضائهم عن الحفل وأن فؤاد لم يعد بمستواه الفني الذي كان عليه في الماضي.

مها متبولي : ذكاء منه لعمل ضجة على السوشيال ميديا ولن يعتزل

قالت الناقدة مها متبولي أن محمد فؤاد برغم غيابه عن الساحة الفنية منذ فترة ، لكنه لن يعتزل كما يتصور الكثيرين .

وأضافت أن هذا المجال يعتبر مجال رزقه وحياته من سنوات طويلة ، وهو لن يخسر مايدره عليه مجال الفن والغناء بسهولة سواء بالظهور في برنامج تليفزيوني وتقاضي أجر عليه أو تقديم حفل غنائي كل فترة أو احياء احدى الافراح بمقابل مادي جيد أيضا .

وتابعت: “أي أن محمد فؤاد يحاول من خلال هذا الفيديو الذي نشره مع المنشد الديني ، تسليط الضوء عليه عبر السوشيال ميديا وذلك ذكاء منه ، لكن نتمنى أن يستغل هذه الضجة في طرح أعمال غنائية جديدة وقوية تعيده للساحة الفنية مرة أخرى” .

علي عبد الفتاح : محمد فؤاد معتزل ضمنيا منذ فترة طويلة

بينما يرى مسؤول المحتوى الموسيقي لمزيكا علي عبد الفتاح أن ، محمد فؤاد منذ فترة طويلة يعتبر شبه معتزل عن الجمهور والساحة الفنية تماما

وأضاف: “لم يعد يقدم أي أغنيات جديدة أو حفلات أو أفراح ، وأصبح مهتما بأسرته وأموره الخاصة فقط وابتعد تماما عن الظهور في أي مناسبات “.

وأكد عبد الفتاح أن ابتعاده عن الساحة الغنائية لفترة طويلة كان سبب في نسيان الكثيرين له ، وذلك أحد أسباب عدم نجاح حفله الأخير الذي أحياه بالساحل الشمالي بشهادة أشخاص كثيرين .

وأضاف أن الجمهور الذي يعرف فؤاد وأغنياته لم يعد هو المنتشر حاليا على السوشيال ميديا ، وطالما لايقدم أي جديد موسيقي أو فني منذ فترة طويلة فسيكون في طي النسيان والذاكرة .