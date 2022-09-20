اعتزال محمد فؤاد الفن والغناء .. حقيقة أم شائعة

تصدر الساعات الماضية المطرب والنجم محمد فؤاد محركات البحث الألكتروني ، وذلك بعد تكهن كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي باعتزال فؤاد للفن والغناء .

جاءت هذه التكهنات بعد قيام فؤاد بنشر فيديو منذ يومين عبر حسابه وهو يشيد بأداء منشد ديني شاب للقرآن الكريم ، مما أشعر الكثيرين أن محمد فؤاد يفكر في اعتزال الغناء تماما .

يذكر أن الفيديو انتشر بصورة كبيرة على السوشيال ميديا ، وبدأ الكثير من الأشخاص يربطون بينه وبين ابتعاد فؤاد تماما عن الساحة الغنائية منذ فترة طويلة وعدم طرحه أي جديد فني للجمهور ، وتأكيدهم أنه يفكر في اعتزال الفن تماما .

ولم يصدر عن فؤاد أي تعليق بشأن ما يتردد منذ يومين.