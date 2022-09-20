اعتزال محمد فؤاد الفن والغناء .. حقيقة أم شائعة

لم يصدر أي تعليق عن محمد فؤاد حتى الآن

اعتزال محمد فؤاد الفن والغناء .. حقيقة أم شائعة
أحمد حمدي

أحمد حمدي

10:27 م, الثلاثاء, 20 سبتمبر 22

تصدر الساعات الماضية المطرب والنجم محمد فؤاد محركات البحث الألكتروني ، وذلك بعد تكهن كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي باعتزال فؤاد للفن والغناء .

جاءت هذه التكهنات بعد قيام فؤاد بنشر فيديو منذ يومين عبر حسابه وهو يشيد بأداء منشد ديني شاب للقرآن الكريم ، مما أشعر الكثيرين أن محمد فؤاد يفكر في اعتزال الغناء تماما .

يذكر أن الفيديو انتشر بصورة كبيرة على السوشيال ميديا ، وبدأ الكثير من الأشخاص يربطون بينه وبين ابتعاد فؤاد تماما عن الساحة الغنائية منذ فترة طويلة وعدم طرحه أي جديد فني للجمهور ، وتأكيدهم أنه يفكر في اعتزال الفن تماما .

ولم يصدر عن فؤاد أي تعليق بشأن ما يتردد منذ يومين.

أحمد حمدي

أحمد حمدي

10:27 م, الثلاثاء, 20 سبتمبر 22