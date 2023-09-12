«اعترض على خطبتها فذبحها».. ضبط المتهم بقتل شقيقته في أحد شوارع بورسعيد

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المتهم بارتكاب جريمة ذبح شقيقته بسلاح أبيض في الشارع بمحافظة بورسعيد ، وتسبب في إنهاء حياتها بسبب اعتراضه على خطبتها.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد، قد تلقت بلاغًا من الأهالي بوجود شخص ممسكًا بسلاح أبيض سكين بها آثار دماء، ومحاولتهم الإمساك به.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وتمكنت من السيطرة عليه وضبطه، وعُثر بحوزته على 2 سلاح أبيض مطواة، سكين، وتبين أنه في ذات المنطقة.

وبمواجهته أقر بقتل شقيقته لخلافات بينهما واعتراضه على خطبتها، ومعاملتها السيئة له.

وعثر على المجني عليها، في أحد العقارات بدائرة القسم وبها جرح ذبحي وطعني، ونقل جثمانها إلى المستشفى.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.