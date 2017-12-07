سيـــاســة

اعتراف أمريكا بالقدس عاصمة لإسرائيل أبرز عناوين صحف مصر

متابعات تنشر المال أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الخميس 12-7 - 2017، وفيما يلى أبرزها: الأهرام * السيسى يحذر من النتائج السلبية لقرار نقل السفارة الأمريكية على السلام والاستقرار فى المنطقة. * مصر ترفض أى آثار مترتبة على القرار الأمريكى. * قرعة تكميلية على أراض بتوشكى والمغرة ضمن
7 ديسمبر، 2017 7 ديسمبر، 2017

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متابعات

تنشر المال أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الخميس 12-7 – 2017، وفيما يلى أبرزها:

الأهرام

* السيسى يحذر من النتائج السلبية لقرار نقل السفارة الأمريكية على السلام والاستقرار فى المنطقة.

* مصر ترفض أى آثار مترتبة على القرار الأمريكى.

* قرعة تكميلية على أراض بتوشكى والمغرة ضمن مشروع الــ 1.5 مليون فدان.

* أمطار غزيرة على الوجه البحرى والدلتا توقف معظم الأنشطة.

* تعاون مع التشيك فى الطاقة النووية «الطيران المدنى» تبدأ الاعتماد على «الليد».

* نصر: قرض ال 1.15 مليار دولار يدعم برنامج مصر لجذب الاستثمار.

* رسوم إغراق على حديد التسليح المستورد لمدة 5 سنوات.

* وزير الاتصالات: نستهدف انتاج التكنولوجيا وليس الاستهلاك.

* إخلاء 1800 منزل آيل للسقوط بالمنصورة.

* مصدر أمنى: تأمين الحدود والدروب الصحراوية لإجهاض محاولات تسلل العناصر الإرهابية إلى شمال سيناء.

* مأمورية لاستخراج بطاقات لزوجات شهداء مسجد الروضة.

* الأهلى يحقق الهدف بالفوز على الأسيوطى والتقدم للمركز الثانى.

الجمهورية

* الرئيس: مطلوب الحذر في التعامل مع ملف القدس.

* تحت رعاية الرئيس.. وبمشاركة 26 دولة.. مؤتمر “أفريقيا 2017”.. اليوم في شرم الشيخ.

* 6.23 مليار جنيه دعم المنتجات البترولية في 3 شهور.

* الطيب: الأزهر نجح في “الملاحقة الالكترونية” للأفكار الضالة.

* مفوض الاتحاد الأفريقي للتجارة والصناعة: منطقة التجارة الحرة الأفريقية ستكون الأكبر علي مستوي العالم.

* وزيرة الهجرة في الكويت لمتابعة وقائع الاعتداء علي الشاب المصري.

* محلب وجمال الدين وحرحور يطمئنون علي مصابي “الروضة”.

* الإنتاج الحربي يستقبل الفوج العاشر من طلاب الجامعات.

* القبائل العربية صفاً واحداً مع الرئيس ضد الإرهاب.

* الدكتور أحمد الجيوشي نائب الوزير للتعليم الفني: مشروعات تخرج للطلاب.. مدربون ومشرفون بالمدارس.

* “ثورة” الشتاء..في الزمالك.. قائمة الراحلين تثير الخلافات مع نيبوشا.

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