اعتراف أمريكا بالقدس عاصمة لإسرائيل أبرز عناوين صحف مصر

متابعات
تنشر المال أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الخميس 12-7 – 2017، وفيما يلى أبرزها:
الأهرام
* السيسى يحذر من النتائج السلبية لقرار نقل السفارة الأمريكية على السلام والاستقرار فى المنطقة.
* مصر ترفض أى آثار مترتبة على القرار الأمريكى.
* قرعة تكميلية على أراض بتوشكى والمغرة ضمن مشروع الــ 1.5 مليون فدان.
* أمطار غزيرة على الوجه البحرى والدلتا توقف معظم الأنشطة.
* تعاون مع التشيك فى الطاقة النووية «الطيران المدنى» تبدأ الاعتماد على «الليد».
* نصر: قرض ال 1.15 مليار دولار يدعم برنامج مصر لجذب الاستثمار.
* رسوم إغراق على حديد التسليح المستورد لمدة 5 سنوات.
* وزير الاتصالات: نستهدف انتاج التكنولوجيا وليس الاستهلاك.
* إخلاء 1800 منزل آيل للسقوط بالمنصورة.
* مصدر أمنى: تأمين الحدود والدروب الصحراوية لإجهاض محاولات تسلل العناصر الإرهابية إلى شمال سيناء.
* مأمورية لاستخراج بطاقات لزوجات شهداء مسجد الروضة.
* الأهلى يحقق الهدف بالفوز على الأسيوطى والتقدم للمركز الثانى.
الجمهورية
* الرئيس: مطلوب الحذر في التعامل مع ملف القدس.
* تحت رعاية الرئيس.. وبمشاركة 26 دولة.. مؤتمر “أفريقيا 2017”.. اليوم في شرم الشيخ.
* 6.23 مليار جنيه دعم المنتجات البترولية في 3 شهور.
* الطيب: الأزهر نجح في “الملاحقة الالكترونية” للأفكار الضالة.
* مفوض الاتحاد الأفريقي للتجارة والصناعة: منطقة التجارة الحرة الأفريقية ستكون الأكبر علي مستوي العالم.
* وزيرة الهجرة في الكويت لمتابعة وقائع الاعتداء علي الشاب المصري.
* محلب وجمال الدين وحرحور يطمئنون علي مصابي “الروضة”.
* الإنتاج الحربي يستقبل الفوج العاشر من طلاب الجامعات.
* القبائل العربية صفاً واحداً مع الرئيس ضد الإرهاب.
* الدكتور أحمد الجيوشي نائب الوزير للتعليم الفني: مشروعات تخرج للطلاب.. مدربون ومشرفون بالمدارس.
* “ثورة” الشتاء..في الزمالك.. قائمة الراحلين تثير الخلافات مع نيبوشا.