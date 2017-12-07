سيـــاســة

اعتراف أمريكا بالقدس عاصمة لإسرائيل أبرز عناوين صحف مصر

متابعات تنشر المال أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الخميس 12-7 - 2017، وفيما يلى أبرزها: الأهرام * السيسى يحذر من النتائج السلبية لقرار نقل السفارة الأمريكية على السلام والاستقرار فى المنطقة. * مصر ترفض أى آثار مترتبة على القرار الأمريكى. * قرعة تكميلية على أراض بتوشكى والمغرة ضمن