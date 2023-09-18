اعترافات 5 أشخاص خطفوا أجنبيًا: «أوهمنا بقدرته على تحويل الورق الأبيض لعملات»

ألقت أجهزة الأمن، القبض على 5 أشخاص ارتكبوا جريمة خطف أجنبي بسبب وجود خلافات مالية بينهم بمحافظة البحيرة، بعدما أوهمهم بقدرته على تحويل الورق الأبيض إلى عملات أجنبية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة قد تلقت بلاغًا من محامي عن احتجاز شخص يحمل جنسية إحدى الدول، إثر خلافات مالية مع آخر حيث تواصل مع أحد أصدقاء المحتجز، وطلب منه سداد مبلغ مالي مُستحق على الأخير.

وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص يوجد لثلاثة منهم معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وتحرر المخطتف، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وبرروا الجريمة بأن المختطف نصب عليهم واستولى منهم على مبلغ مالي، وأوهمهم بقدرته على تحويل الورق الأبيض إلى عُملات أجنبية.

وأضافوا أنه كان قد تعرف عليهم عن طريق أحد المتهمين وتقابل معهم بمنزل أحدهم، وتحصل منهم على المبلغ المالي وفور علمهم بتعرضهم لعملية نصب فاستدرجه وأثناء حضوره احتجزه واتصل على أحد أصدقاءه وطالبه بدفع المبلغ المالي المُشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.